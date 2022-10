Non vedi più queste info su WhatsApp? Allora qualcuno potrebbe averti bloccato

Whatsapp è ormai il centro del nostro mondo. Ma a tutti sarà capitato di avere un contatto senza immagine profilo, che non pubblica "Stati", senza info e ultimo accesso. Magari è una persona molto riservata, o forse siete stati bloccati.

Come faccio a capire se sono stato bloccato?

Se avete il sospetto che qualcuno vi abbia bloccato provate a mandargli un semplice messaggio e monitorate poi nelle ore successive se risulterà non arrivato (una sola spunta in basso a destra) o se sarà stato recapitato al destinatario (due spunte in basso a destra). È molto difficile che una persona non si colleghi su WhatsApp per più di cinque\sei ore di fila. Se il messaggio dopo un po’ non arriva potrebbe essere già un primo campanello di allarme.

Quanto dura il blocco su WhatsApp?

A differenza dei social network, il blocco non è temporaneo, o meglio, non decide l’applicazione quanto tenervi bloccati. Sarà l’utente che vi ha bloccato a decidere per quanto tempo non vuole avere interazioni con voi. Se vorrete tornare a comunicare con la persona che vi ha bloccato, l’opzione più veloce è quella di contattarla con un sms o un'altra applicazione... a meno che non vi abbia bloccato pure lì.

Come bloccare qualcuno su WhatsApp?

Su WhatsApp c’è un tasto per tutto, pure per bloccare gli utenti con cui non si vuole avere a che fare. È semplicissimo, basterà entrare nella chat e cliccare sul nome del contatto, scrollare fino al penultimo tasto della pagina e scegliere "blocca". Non ci sono particolari parametri per bloccare qualcuno, non dovete motivare all'applicazione il motivo, vi basterà soltanto scegliere l'apposito tasto.

Se blocco un contatto se ne accorge?

A questo punto ci si chiede se l'altro può sapere di essere stato bloccato. Non c’è un vero e proprio modo per capirlo. Quando bloccherete un utente, lui smetterà di vedere la vostra foto profilo, le storie che metterete sullo Stato non saranno più visibili, così come le info e l’ultimo accesso. Quando bloccherete un contatto non potrà più scrivervi o interagire con voi in nessun modo.

Se blocco un contatto vedo se è online o il suo stato?

Anche chi blocca un contatto avrà alcune limitazioni. Ad esempio non vi sarà più possibile scrivergli, chiamarlo, mandargli foto o note audio. Riuscirete comunque a vedere la sua foto profilo, le sue info e l’ultimo accesso, ma non quello che pubblica nello Stato.