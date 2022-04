La nonna d'Italia compie 112 anni e tifa Atalanta

La nonna d’Italia abita nella bergamasca e compie 112 anni. Ma guai a dire a Angela Tiraboschi che il suo è un record. Nata nel 1910 a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, dice che il suo segreto sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino. Niente fumo e stress. E, soprattutto, considerare ogni giorno della vita come un dono.

La filosofia che allunga la vita

Una filosofia di vita che ha stregato anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che si è voluto complimentare di persona con la nonna lombarda. Davanti alle 112 candeline Angela Tiraboschi, da anni residente a Bergamo, dallo scorso gennaio è la persona vivente più anziana e residente in Italia. Prima di lei fu Anna Maria Zanchi di Zogno, morta sempre nella bergamasca nel 2002 a 110 anni, a detenere il record di vita. Da tempo Angela abita nel quartiere San Paolo di Bergamo in compagnia del figlio Roberto e la figlia Maria. Una vita di grandi soddisfazioni passata per 52 anni al fianco del marito Agostino Brozzoni, impresario edile originario di Costa Serina. La donna nel 1938 si era trasferita ad Ambria di Zogno per poi migrare nel 1955 a Bergamo. Ha messo al mondo quattro Maria, Roberto, Luciana e Piero Brozzoni, che oggi hanno tra i 70 e gli 80 anni.

Il rifugio estivo e l'amata Atalanta