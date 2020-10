Nuoro, rapina con sparatoria alla posta: ferito carabiniere

Rapina con sparatoria questa mattina in un ufficio postale di Fonni, piccolo comune in provincia di Nuoro. Un carabiniere è rimasto ferito ad una gamba da un proiettile sparato dai malviventi. L’azione criminale è avvenuta intorno alle 8 nella struttura situata in via Mannironi. L’allarme è scattato pochi istanti dopo l’irruzione dei malviventi nell’ufficio postale. I rapinatori, dopo aver compiuto il colpo, hanno subito provato la fuga.

Mentre si allontanavano dall'ufficio si sono accorti di una pattuglia di carabinieri intervenuta sul posto e hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Un proiettile ha raggiunto alla gamba il carabiniere, sembra che si tratti di una donna, che era alla guida dell'auto di servizio.ù

Il ferito è stato subito soccorso. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso del 118 che ha trasportato il carabiniere in ospedale per tutte le cure del caso. Il militare, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Approfittando del caos che si è creato i rapinatori, non si sa quanti abbiano partecipato all’azione, sono fuggiti riuscendo a far perdere le tracce. Sono stati organizzati posti di blocco in tutta la zone nel tentativo di intercettarli.