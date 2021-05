"Tracce di Dna". Quel delitto irrisolto che si riapre dopo 25 anni

Sono passati 25 anni da quella mattina di maggio, quando Nada Cella, 25 anni, venne aggredita e uccisa mentre si trovava nello studio del commercialista Marco Soracco di cui era la segretaria. Ancora oggi, non esiste un colpevole per la sua morte. Ora, però, il caso potrebbe arrivare a una svolta, grazie ad alcune tracce di Dna.

Chi era Nada Cella?

Era la mattina del 6 maggio del 1996. Quel giorno, un lunedì, Nada si era recata al lavoro in bicicletta in un palazzo di Chiavari: era stata assunta come segretaria nello studio del commercialista Marco Soracco. Erano circa le 9:00 del mattino quando la ragazza accolse in studio il suo assassino che, una volta raggiuntala nel suo ufficio, la aggredì con calci, pugni e un oggetto pesante e appuntito, che la colpì alla testa. A trovarla, ancora agonizzante, fu il suo datore di lavoro, che alle 9:15 chiamò il 113 per chiedere aiuto. I soccorsi arrivarono 5 minuti dopo, ma tutti i tentativi di rianimare la ragazza si rivelarono vani e poche ore dopo morì poche ore in ospedale. Le indagini non portarono a nulla e vennero rese difficili dalla situazione in cui venne lasciata la scena del crimine: ad inquinarla furono sia i soccorritori, che la madre del commercialista, che decise di pulire le macchie di sangue dell'ingresso. Nessuno, quella mattina, vide e sentì nulla, salvo un tonfo intorno alle 9:00, avvertito da una condomina. L'arma del delitto non venne mai trovata e nessuno riuscì a spiegare come mai la ragazza si era recata in ufficio anche il sabato precedente il delitto, visto che Nada non era solita sbrigare il lavoro nel weekend. La madre del commercialista sostenne che quel sabato la 25enne avesse lavorato al computer e si fosse portata via un floppy disk, che però non venne mai trovato. Il primo sospettato fu proprio il commercialista Soracco, ma a suo carico non venne rilevato alcun elemento. Così, nel 1997, il caso venne archiviato. Successivamente, come ricostruito dal Corriere della Sera, si tornò sulla vicenda diverse volte. Prima nel 1999, quando vennero disposti accertamenti su un muratore che aveva confessato di aver ucciso una prostituta, e nel 2005, quando vennero presi in considerazione i diari di Nada. Poi nel 2006, con l'inchiesta su due muratori, e nel 2011, quando nel mirino finirono tre capelli non appartenenti alla vittima.

La nuova pista