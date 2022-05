Obbligo Ffp2 solo a bordo dei voli italiani: è caos sulle nuove linee guida

A pochi giorni dalle nuove linee guida dell'Ecdc sulla sicurezza a bordo degli aerei, l'Italia ha modificato la sua politica adottandone una più snella. Infatti, all'indomani della decisione dell'Agenzia europea sicurezza aerea di togliere l’obbligatorietà le mascherine a bordo a partire dal 15 maggio, l'Italia rientrava nei casi di eccezione, visto che da noi permane l'obbligo di indossare le mascherine a bordo dei mezzi pubblici fino al prossimo 16 giugno. Tuttavia, in pochi giorni è stato modificato tutto e ora l'obbligo permane solo a bordo dei voli nazionali.

È l'Enac a fornire un nuovo documento con il quale viene esplicitato il nuovo regolamento valido a bordo degli aerei nazionali e internazionali. A bordo dei voli nazionali non cambia niente: la mascherina Ffp2 resta obbligatoria per qualunque tratta, a prescindere dalla compagnia che la opera. Una norma che fa riferimento proprio all'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale su qualunque mezzo di trasporto a fino al prossimo 16 giugno. La regola non è così definita per quanto concerne, invece, i voli internazionali. Qui, infatti, l'Enac ha deciso di adottare un approccio duplice, che tiene conto sia del Paese di destinazione che della compagnia che opera la tratta.

Il risultato è una norma che, oltre a essere confusionaria, risulta essere paradossale perché, su una stessa tratta, la mascherina risulta essere sia obbligatoria che non obbligatoria a seconda del vettore che la opera. Quindi, per esempio, se il vettore è italiano la mascherina continuerà a essere obbligatoria anche sulle tratte internazionali ma se, invece, si sceglie di volare con una compagnia straniera, di un Paese in cui le mascherine non sono più obbligatorie, allora anche a bordo potranno non essere indossate.

Inevitabile il caos negli aeroporti italiani, dove gli assistenti di terra e di volo sono chiamati a un lavoro supplementare per spiegare ai passeggeri le norme in vigore a bordo dei loro aerei. " Visto che si parte dall'Italia, e onde evitare possibili multe anche se il Paese di destinazione di arrivo non prevede l'uso di mascherina sui mezzi di trasporto, come ad esempio la Svizzera, continueremo a chiedere ai passeggeri di indossare il dispositivo Ffp2 sull'aereo ", hanno spiegato i rappresentanti dei vettori europei nello scalo di Roma Fiumicino.