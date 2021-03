Omicidio Cerciello, chiesto ergastolo per i due americani: ​"Attacco micidiale"

La pm Maria Sabrina Calabretta, pubblico ministero nel processo per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, ha chiesto l'ergastolo nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth. Secondo l'accusa quello al carabiniere fu " un attacco immediato, improvviso, sproporzionato e micidiale ", si legge ai margini della richiesta di condanna alla pena massima per i due killer.

La richiesta di ergastolo

Non ha dubbi Maria Sabrina Calabretta sulla dinamica omicidiaria e le responsabilità dei due imputati coinvolti nel processo per l'omicidio di Cerciello Rega. Secondo la ricostruzione dell'accusa, i due killer - al tempo entrambi minorenni - aggredirono il vicebrigadiere in modo " immediato, improvviso, sproporzionato e micidiale " la notte del 26 luglio 2019, in via Pietro Cossa, nel quartiere romano Prati. Per la pm il carabiniere " avrebbe potuto fare poco - riporta il Corriere della Sera - anche se fosse stato armato ". Cerciello fu colpito al corpo con ben 11 coltellate in poco più di 32 secondi prima di finire esanime sull'asfalto. " Ci fu un sanguinamento rapido ed enorme ", sostiene l'accusa confuntando la tesi difensiva per cui si sarebbe trattato di "legittima difesa". " Come fa a trasformarsi in legittima quell'azione visto che andavano a commettere un reato? - continua - Non avrebbero potuto fuggire? ". Da ultimo, un chiarimento sul ruolo di Gabriel Christian Natale Hjorth: " Ruolo egemonico di Natale - conclude la pm - vuoi perché parlava in italiano, vuoi perché Elder si trovava in una condizione psicologica particolare. Vi fu una partecipazione compiuta di entrambi ".

"Volevo solo togliermelo di dosso"