Donna massacrata in casa a Osimo: fermato il marito marocchino

Terribile caso di femminicidio a Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona, dove una donna di 41 anni è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione.

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri di Osimo, e per questo motivo le informazioni sono ancora frammentarie. Al momento è stata diffusa la notizia che il marito della vittima, un uomo di nazionalità straniera, è stato portato via dai militari, che devono interrogarlo. C'è il forte sospetto, infatti, che sia proprio lui l'assassino della 41enne.

L'allarme questa mattina

Sarebbe stata una parente della vittima a dare l'allarme stamani, rivolgendosi ai carabinieri. La parente si trovava al telefono con la 41enne quando la conversazione fra le due si è bruscamente interrotta. Inutile tentare di richiamare. Nessuno avrebbe più risposto al telefono. Da qui la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Allertati dalla parente, i carabinieri hanno quindi raggiunto l'abitazione di Padiglione di Osimo, in via Montefanese, dove hanno rinvenuto il cadavere della 41enne Ilaria Maiorano. I segni sul corpo hanno subito fatto pensare a un'aggressione fisica e a finire nel mirino degli inquirenti è stato il marito della vittima, anche perché nel dare l'allarme la parente ha parlato di una lite violenta in casa. È stato dunque portato via dai carabinieri il 40enne marocchino El Gheddassi Tarik, già agli arresti domiciliari per reati di droga.

Condotto in caserma, l'uomo ha respinto ogni accusa, sostenendo che la compagna era caduta accidentalmente dalle scale, e aveva battuto la testa.

Le indagini sul posto

Il sospetto degli inquirenti, anche per via delle dichiarazioni della parente, è che la 41enne sia morta dopo essere stata massacrata di botte. A ucciderla, il marito El Gheddassi Tarik. La coppia, sposata con rito civile da 10 anni, ha due figli piccoli.

In attesa di ulteriori dettagli, proseguono i rilievi all'interno dell'abitazione. Oltre ai carabinieri anche la polizia, e gli uomini del Reparto Operativo dei carabinieri di Ancona. Anche il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, si è presentato sul luogo dell'omicidio, seguito da alcuni cittadini preoccupati.

Accorso anche l'imam della zona, che conosceva la famiglia. L'imam ha parlato di una famiglia tranquilla, che frequentava la moschea locale.