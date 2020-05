Ora De Benedetti fonda Domani: farà concorrenza a Repubblica

Carlo De Benedetti pare pronto ad un altro passo: Domani sarà il nome del nuovo giornale di proprietà dell'ex vertice di Repubblica. La sfida "interna" sembra già alle porte. Bisognerà attendere ancora un po' di tempo. E la pandemia potrebbe non aiutare con le accelerazioni del caso.

Vale sin da subito la pena sottolinare come l'ipotesi della fondazione di un nuovo quotidiano fosse già stata ventilata nel corso della passata settimana. Ora, stando a quanto ripercorso da Open, si dovrebbe poter parlare di una vera e propria conferma ufficiale: Domani sarà presto una realtà nel panorama editoriale e giornalistico del Belpaese.

Si tratterà, con ogni probabilità, di una testata collocabile nel novero dell'area di centrosinistra. Alla base della decisione di Carlo De Benedetti potrebbe esserci un mancato gradimento per l'arrivo alla direzione di Repubblica di Maurizio Molinari, ex direttore de La Stampa che alcuni ambienti di sinistra ritengono essere troppo poco colorato di rosso a livello idealistico per poter assumere un incarico di quel tipo.

"Ci sto pensando seriamente. E ricevo messaggi incoraggianti", aveva dichiarato l'ingenere a Il Foglio qualche giorno fa. La discesa dal piano delle idee a quello della realtà sembra essere stata piuttosto breve. Vedremo se - come sostengono alcuni retroscenisti - l'obiettivo sarà proprio quello di contendere a Repubblica lo spazio di perno centrale dell'informazione progressista.

Come ricordato dall'Adnkronos, per De Benedetti Repubblica sarebbe stata "snaturata". L'ingegnere lo aveva specificato al quotidiano diretto invece da Claudio Cerasa. E questa distanza dalle origini potrebbe essere la ratio dell'opzione individuata da De Benedetti. Un nuovo quotidiano, insomma, che potrebbe avere come protagonisti delle firme giovani. Nella fonte sopracitata, si racconta pure di come anche il direttore di Domani dovrebbe appartenere alle giovani generazioni. Domani dovrebbe essere destinato alle edicole, ma sarebbe prevista anche un'edizione web.

Sempre l'agenzia, per quanto sottolineando la natura eventuale dell'operazione, specifica come i "movimenti" di De Benedetti sembrino "accreditati". C'è insomma la sensazione diffusa che un nuovo giornale a tiratura nazionale possa nascere in breve tempo.