In ospedale con macchie sulla pelle. Un nuovo sintomo per il Covid-19?

Non aveva i sintomi tipici del coronavirus. " Non aveva febbre alta, ma delle manifestazioni cutanee ", fanno sapere a "ilGiornale.it" dall'ospedale "Giovanni XXIII" di Bari, " ed è risultato positivo al tampone ". Si tratta di un ragazzino di 12 anni ricoverato in uno dei reparti del nosocomio barese che aveva solo dei brufoli sul corpo. Presentava, quindi, sintomi che non facevano per nulla pensare ad un nuovo caso di contagio dal virus. Subito dopo il risultato dell'esame sono stati identificati gli operatori sanitari che sono stati a contatto stretto con il paziente ed il reparto è stato chiuso per poche ore per essere sanificato. I due pazienti che erano ricoverati nello stesso reparto del 12enne, ma in stanze diverse, sono stati comunque sottoposti al tampone e sono stati trasferiti nella nuova area grigia dell'ospedale destinata ai casi sospetti ma non ancora accertati.

Il "Giovanni XXIII" è un centro ospedaliero pediatrico, pertanto i pazienti sono tutti minori. La direzione dell'azienda sanitaria ha disposto " che tutti i pazienti, a prescindere dal rischio anamnestico, prima di accedere ai reparti di degenza e essere ricoverati, siano sottoposti al tampone oro-faringeo per accertare la positività al Covid19 ". In attesa dell'esito dell'esame, inoltre, i piccoli pazienti sosteranno nell'area grigia dell'ospedale.

Questo nuovo caso di coronavirus desta molte preoccupazioni perché il bambino presentava sintomi che non erano stati riscontrati fino ad ora. Sul sito del ministero della Salute, infatti, è riportato che i sintomi del Covid sono febbre, stanchezza e tosse secca. Invece, questo nuovo paziente Covid ha presentato sintomi nuovi della polmonite.

Intanto, in tutta la Puglia, stando ai dati pubblicati dalla Regione, oggi sono sessantanove i casi risultati positivi al Covid: ventuno nella provincia di Bari; tre nella provincia Bat (Barletta - Andria - Trani); undici nella provincia di Brindisi; ventisette nella provincia di Foggia; sette nella provincia di Lecce; e nessun paziente nella provincia di Taranto. In totale i casi positivi al Covid in tutta la regione sono 3.327 e solo oggi ci sono stati otto i decessi.