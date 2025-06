Milan, Allegri vuole il pupillo Rabiot: ecco come può arrivare

Ansa

MILAN - Max vuole il pupillo Rabiot

Appena orfano di Tijjani Reijnders e presto, probabilmente, anche di Yunus Musah, Max Allegri punta su un pupillo per rafforzare la mediana milanista. Il profilo giusto è quello di Adrien Rabiot, in forza al Marsiglia di Roberto De Zerbi, che il tecnico livornese conosce molto bene per averlo avuto alla Juventus. Classe, forza, dinamismo e anche qualche gol in canna ne fanno la priorità per il centrocampo rossonero. I marsigliesi hanno appena rispedito al mittente Bennacer, che non è stato riscattato in attesa di sapere se il Milan concederà uno sconto sul prezzo inizialmente pattuito, di 12 milioni: un tassello che potrebbe sbloccare la trattativa, ammortizzando il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

NAPOLI- Che intrigo con Zirkzee

Viktor Osimhen continua a rifiutare l'Arabia per competere ai massimi livelli del calcio europeo. Mentre il Galatasaray coltiva ancora la speranza di trattenerlo, dalla Premier League si fa avanti con decisione il Manchester United. Amorim avrebbe individuato nell'attaccante una primissima scelta per rafforzare il reparto offensivo e, posto che il suo futuro appare decisamente lontano dal Napoli, prende corpo il possibile inserimento di Joshua Zirkzee - una stagione in controluce con i Red Devils - nella trattativa. L'olandese arriverebbe sotto al Vesuvio assieme ad un discreto gruzzolo, la parte restante del cartellino richiesta dal Napoli, che valuta Osimhen non meno di 75 milioni di euro.

JUVE - Castro può essere il dopo Vlahovic

Con Dusan Vlahovic quasi sicuramente fuori da piani della prossima stagione - nonostante l'apprezzamento a più riprese espresso da Igor Tudor - la Juventus valuta come mantenere alto il livello qualitativo del suo fronte offensivo. Posto che la dirigenza bianconera lavora al rinnovo del prestito per Kolo Muani, nelle ultime ore sembra prendere sempre più corpo l'idea di puntare su Santiago Castro. Dieci gol e otto assist con il Bologna quest'anno, l'attaccante argentino ha una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Esattamente la cifra che la Juve chiede per vendere Dusan.

ATALANTA - Pazza idea Frattesi

Considerata la mole di richieste giornaliere ricevute per Ederson, l'Atalanta di Juric si sta premunendo puntando ad un profilo di caratura internazionale per l'eventuale sostituzione. Il nome giusto pare essere quello di Davide Frattesi, frustrato dal parziale spazio trovato all'Inter e desideroso di giocare da titolare fisso. Per strapparlo al nerazzurro di Milano e fargli vestire quello bergamasco serviranno non meno di 40 milioni di euro.

TORINO - Baroni fa spesa a Napoli

Il nuovo Torino di Baroni punta ad alzare l'asticella dopo una serie di stagioni trascorse all'insegna del galleggiamento a metà classifica. Il tecnico ha chiesto espressamente rinforzi in tutti i reparti, indicando nell'attacco e nel centrocampo le priorità assolute.

In questo senso i granata guardano in casa Napoli, per tentare di strappare un sì sia perche per. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.