Il vino trasformato in gioielli: quando il buon bere diventa arte

In una straordinaria alchimia tra tradizione vinicola e maestria orafa, alcuni artigiani d'Ungheria hanno dato vita a una forma d’arte unica nel suo genere: il gioiello creato con gemme nate dal vino. Questa innovativa fusione celebra la ricchezza culturale ed enologica dell’Ungheria, patria di celebri vitigni come il Furmint e il Kékfrankos, trasformando ogni bottiglia in un’opera d’arte da sfoggiare. Il marchio Vincells, fondato da Ágnes Csikósné Homolya, è il precursore di questa rivoluzione dell'orifeceria.

L’idea nacque nel 2014, durante un viaggio in Italia, quando Ágnes desiderò conservare un ricordo tangibile del vino degustato in una cena a Trieste. Dopo oltre 30 tentativi, riuscì a sviluppare un processo in grado di solidificare il vino in un materiale solido e cristallino, utilizzabile per la creazione di gioielli.

Ogni pezzo è realizzato a mano in oro 18 carati e diamanti, con una pietra unica derivante dal vino stesso. Il processo di solidificazione richiede da 8 a 10 settimane e ogni pietra presenta un tratto distintivo, simile a una "impronta digitale" del vino.

I clienti possono persino fornire la propria bottiglia di vino per creare un gioiello personalizzato, rendendo ogni pezzo ancora più significativo. La creazione di questi gioielli non è certamente un’impresa semplice. Richiede precisione e tempismo, con fasi critiche che talvolta necessitano di interventi notturni per garantire il successo del processo. Questo impegno riflette la grande dedizione degli artigiani ungheresi nel preservare e innovare le tradizioni orafe. Ogni gioiello Vincells è certificato dalle autorità competenti e porta un numero identificativo che ne attesta l’autenticità e la provenienza.



Vincells al momento è l’unico marchio al mondo che offre gioielli realizzati con pietre derivate da autentico vino. La combinazione di materiali pregiati e design raffinato rende ogni pezzo un simbolo di eleganza senza tempo.

La possibilità di personalizzare il gioiello con il proprio vino preferito aggiunge un valore sentimentale che lo rende ideale per occasioni speciali come matrimoni, anniversari o celebrazioni importanti.

A volte l'evento è proprio il momento in cui viene stappata una bottiglia importante.

Esistono bottiglie di incredibile pregio e rarità, come quelle che qui in Italia conservano vini unici e preziosi quali il Sassicaia, l'Amarone e il Brunello di Montalcino, giusto per citarne alcuni celebri.

Spesso e volentieri degustare simile nettare diventa un'esperienza esclusiva per pochi fortunati e facoltosi estimatori.

Se la bottiglia ormai vuota diventa un malinconico souvenir, una pietra preziosa creata da quei vini speciali ora rappresenta il privilegio di averli potuti degustare, un vero

e proprio status symbol. Un'ostentazione che però racchiude in sé raffinatezza, essendo un perfetto equilibrio tra arte, tradizione e innovazione in grado di rendere immortali vini che già di per sè son grandi capolavori.