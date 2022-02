La guerra delle statue (femminili) si conclude con una vittoria di Pirro

La "guerra delle statue" a Prato della Valle, Padova, si conclude con la classica vittoria di Pirro. La mozione che ha fatto il giro del mondo, anche sulla stampa straniera, presentata da due consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra, Margherita Colonnello (Pd) e Simone Pillitteri (lista civica), ha ottenuto il via libera del civico consesso ma non prima do essere stata modificata ed emendata. Nella mozione originale, infatti, si chiedeva che una scultura dedicata a Elena Cornaro Piscopia venisse installata su uno dei due basamenti vuoti, interni al ponte settentrionale di Prato della Valle. La proposta aveva diviso e fatto discutere e diviso la città per settimane, trovando l'appoggio, fra gli altri, di Daniela Mapelli, prima rettrice donna dell'Università, e del soprintendente ad archeologia, belle arti e paesaggio, Fabrizio Magani. Contrario invece Carlo Fumian, docente universitario di Storia contemporanea, secondo cui " fare la storia con la toponomastica e lo spostar monumenti come fossero Lego è un gioco pericoloso e poco intelligente ".

Sì alla statua dedicata a Elena Cornaro (ma non a Prato della Valle)

La piazza, grande spazio monumentale caratterizzato da un'isola verde centrale, chiamata Isola Memmia, in onore del podestà Andrea Memmo che commissionò i lavori, è circondata da un canale ornato da un doppio basamento di statue numerate di celebri personaggi del passato che secondo il progetto originario dovevano essere 88: oggi ne possiamo ammirare 78. Esse rappresentano i più illustri figli della città, padovani di nascita o d'adozione, fra cui Antenore, Torquato Tasso, Pietro D'Abano, Andrea Mantegna, Ludovico Ariosto, Francesco Petrarca, Galileo Galilei, Giovanni Dondi dell'Orologio, Antonio Canova e Antenore, che, secondo il mito, fu il fondatore di Padova. Il problema è che secondo la sinistra all'appello mancava la statua di una donna, che ora verrà sì installata ma non sui basamenti vuoti come inizialmente richiesto bensì in un altro luogo da individuare, a Prato della Valle o nel cento cittadino. Favorevoli alla mozione il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, mentre il centrodestra si è astenuto. Margherita Colonnello (Pd) ha parlato in consiglio comunale di " una possibilità importante che si apre per Prato della Valle " mentre Simone Pillitteri di " un sogno divenuto realtà e di una nuova pagina di Storia che è stata scritta ". Sull'operazione, tuttavia, pesavano molti dubbi, che alla fine sono emersi: cosa accadrebbe se si volesse modificare tutti i monumenti che, visti con gli occhi di oggi, apparirebbero "maschilisti" o non adeguati alla contemporaneità? Probabilmente bisognerebbe passare in rassegna buona parte dei monumenti presenti in Italia. Aveva davvero senso? E poi: anche i due piedistalli vuoti hanno la loro storia, e va rispettata.

Mozione emendata, la statua verrà collocata altrove