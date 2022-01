"Manca una donna". E a Padova scoppia la guerra delle statue

Se dovessimo modificare tutti i monumenti esistenti in Italia per adeguarli all'ossessione contemporanea per il politicamente corretto, dovremmo in pratica riscrivere la storia. Peggio ancora, per la cancel culture, dovremmo abbattere statue e monumenti perché rappresentano personaggi che, secondo i canoni della contemporaneità, verrebbero completamente "sconfessati" o giudicati negativamente per le loro azioni. L'ultima polemica arriva da Padova, da Prato della Valle, uno dei simboli della città nonché una delle piazze più grandi e belle d'Europa.

La piazza, grande spazio monumentale caratterizzato da un'isola verde centrale, chiamata Isola Memmia, in onore del podestà Andrea Memmo che commissionò i lavori, è circondata da un canale ornato da un doppio basamento di statue numerate di celebri personaggi del passato che secondo il progetto originario dovevano essere 88: oggi ne possiamo ammirare 78. Esse rappresentano i più illustri figli della città, padovani di nascita o d'adozione, fra cui Antenore, Torquato Tasso, Pietro D'Abano, Andrea Mantegna, Ludovico Ariosto, Francesco Petrarca, Galileo Galilei, Giovanni Dondi dell'Orologio, Antonio Canova e Antenore, che, secondo il mito, fu il fondatore di Padova.

Prato della Valle, la mozione della maggioranza scatena la polemica

Un capolavoro, sì, ma c'è un problema, almeno per i neomoralisti della correttezza politica: manca una donna, perché le 78 statue rappresentano solo maschi. Era la cultura e lo spirito di quel tempo. Serve dunque fare qualcosa per far sì che quella non sia più una piazza "maschilista" ma attenta alla parità di genere. A tal proposito, come riporta l'agenzia Ansa, il 27 dicembre scorso è stata presentata una mozione da due consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra, Margherita Colonnello (Pd) e Simone Pillitteri (lista civica). Lo scopo: installare una scultura dedicata a Elena Cornaro Piscopia su uno dei due basamenti vuoti, interni al ponte settentrionale di Prato della Valle. Sarebbe stata così celebrata e valorizzata, secondo i proponenti, la figura della prima donna laureata al mondo, tra l'altro nell'Ateneo di Padova, dove già esiste una statua che la raffigura.

A Padova la battaglie delle statue, simbolo della cancel culture

La proposta ha trovato l'appoggio di Daniela Mapelli, prima rettrice donna dell'Università, e poi anche dal soprintendente ad archeologia, belle arti e paesaggio, Fabrizio Magani, per cui si tratterebbe di una sorta di inserimento nel " pantheon delle glorie venete ". Ma c'è anche chi ha sollevato non pochi dubbi in merito come Carlo Fumian, docente universitario di Storia contemporanea. Secondo quest'ultimo, infatti, " fare la storia con la toponomastica e lo spostar monumenti come fossero Lego è un gioco pericoloso e poco intelligente ". Piuttosto, spiega, " aiutiamo tutti a trovare e visitare l’originale, trionfalmente seduta alla base delle scale che conducono all’Aula Magna dell’Università di Padova ".

A Padova è così nata la battaglie delle statue, che vede da una parte i favorevoli alla mozione della proposta dei consiglieri di centrosinistra e i contrari a modificare un monumento simbolo della città. Certo, penserà qualcuno, aggiungere una statua è sempre meglio che abbatterne altre come propongono gli estremisti della cancel culture: ma cosa accadrebbe se decidessimo di modificare, come già accennato, tutti i monumenti che abbiamo in Italia per adeguarli alla sensibilità dell'opinione pubblica contemporanea? Forse non ne usciremo più. E sicuramente non aiuteremo e daremo il giusto valore alle sacrosante battaglie delle donne.