Padre muore nel tentativo di proteggere il figlio, tragedia a Bari

Tragedia sul lungomare di Bari, dove un padre ha perso la vita nel tentativo di fare da scudo al figlio piccolo e impedire che venisse travolto da uno scooter lanciato a tutta velocità.

Il terribile fatto è avvenuto nel corso della tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, quando la famiglia stava lasciando un lido pizzeria della zona per raggiungere la propria auto posteggiata nelle vicinanze, sul lungomare di Santo Spirito.

Proprio nel momento in cui stavano attraversando la strada, uno scooter a velocità elevata li ha travolti, e l'uomo ha fatto il possibile per proteggere il figlio, un bambino di soli 7 anni. Gaetano De Felice, 47enne di Bitonto, è morto sul colpo dopo aver battuto la testa.

Grave il bimbo, trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Il piccolo avrebbe riportato delle ferite alle gambe ma, stando alle ultime informazioni rilasciate, non sarebbe in pericolo di vita. Salva, invece, la madre, adesso sotto choc.

Subito dopo l'incidente il posto è stato raggiunto dai soccorritori del 118, che hanno inutilmente cercato di salvare la vita al 47enne, dai carabinieri e dai vigili. Le forze dell'ordine si sono messe subito al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche del tragico incidente.

Fermato il 20enne a guida della moto, ora indagato per omicidio stradale. Saranno le indagini a stabilire le sue responsabilità, ma non è escluso che presto il giovane venga arrestato. Lo stesso 20enne è stato trasportato in ospedale e, dal momento che sono stati trovati due caschi abbandonati per strada, gli inquierenti ritengono che sulla moto stessero viaggiando due persone. A condurre le indagini sono gli uomini del comando di Polizia locale di Bari.