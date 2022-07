Pakistan, orrore senza fine: bimba di 7 anni violentata e uccisa

Una bimba di 7 anni, hanno riportato domenica le principali testate internazionali, è stata stuprata e uccisa a Peshawar, città del Pakistan e capitale della provincia federata di Khyber Pakhtunkhwa, nel nordovest del Paese islamico e al confine con l'Afghanistan. Il corpicino senza vita della bimba è stato rinvenuto in pieno centro città, nella zona del tempio indù di Kalibari Mandir e anche a pochi passi da una moschea.

I medici, eseguendo l'autopsia sul corpo della piccola, hanno confermato che la malcapitata è stata prima violentata e poi ammazzata, con conseguente orrore e shock in tutta la nazione. Mentre vanno avanti le indagini sull'accaduto, gli inquirenti hanno già identificato il cadavere in questione come quello della piccola Hiba, che, secondo quanto dichiarato dal padre Zekria, era scomparsa giorni fa dopo essere uscita di casa.

Tale tragedia si è consumata a pochi mesi di distanza da un altro episodio simile, verificatosi nel medesimo territorio. Il 3 giugno scorso, infatti, una bambina di 11 anni era stata prima violentata e poi strangolata a morte sempre a Peshawar. Nel 2018, invece, un un uomo era stato condannato a morte per avere stuprato e assassinato una bimba di 7 anni, ossia della stessa età della vittima aggredita a Peshawar in questi giorni, di nome Zainab Ansari. Il cadavere di quest'ultima era stasto ritrovato allora in una discarica di Lahore, nel nordest del Paese.