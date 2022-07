"Grembiulino giallo per la parità di genere". L'assurda decisione dell'asilo

Un grembiule giallo per la parità di genere e per combattere gli stereotipi. Questo quanto deciso da un dirigente scolastico della scuola materna dell'istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Buggiano, provincia di Pistoia. A partire dal prossimo anno i bimbi avranno la possibilità di indossare un grembiule dello stesso colore, senza alcuna distinzione tra maschi e femmine. Ma dal 2023-2024 sarà obbligatorio.

“Sarà consentito solo l’uso del colore giallo” , ha precisato Alessandro Paone: addio, dunque, al grembiule rosa e al grembiule celeste. Come evidenziato dallo stesso dirigente scolastico, la decisione è stata presa anche per creare uniformità con la scuola primaria dello stesso istituto, che da diversi anni ha optato per un unico colore. Ma c’è di più: si tratta di “una scelta identitaria” , necessaria per “introdurre il concetto della parità di genere”.

Il grembiule giallo è già diventato un caso, in prima linea Simone Pillon. Storico “avversario” delle teorie gender, l’esponente della Lega è intervenuto su Instagram: “Ti pareva che non venisse fuori qualche genio, che in nome della gender equalitý si inventasse il grembiule giallo all'asilo. Ma non ce la facciamo a lasciar fuori i bambini dalle scemenze ideologiche? Almeno all'asilo ce la facciamo a lasciarli in pace?” . Il parlamentare del Carroccio ha poi rincarato la dose: “I bambini sono maschi, e le bambine sono femmine. Non è difficile da capire...” .