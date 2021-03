La Pasqua nelle seconde case? Le regole per evitare la batosta delle multe

Il Consiglio dei ministri quest'oggi ha approvato il decreto legge con il quale sono state introdotte nuove misure restrittive che saranno valide fino al prossimo 6 aprile, quindi anche per Pasqua. Per il secondo anno consecutivo, gli italiani vengono obbligati a trascorrere uno dei weekend festivi più attesti in lockdown o in un regime restrittivo che ci somiglia molto. Con le nuove disposizioni del governo, infatti, per i prossimi 20 giorni sono state abolite le zone gialle nel Paese, che sarà tutto arancione e rosso, tranne la Sardegna che per il momento resta bianca. A Pasqua, invece, ci sarà un'unica zona rossa in tutto il Paese, fatta eccezione per la Sardegna se riuscirà a rimanere bianca anche nelle prossime settimane. Ma quali saranno gli spostamenti consentiti nel weekend compreso tra il 3 e il 5 aprile?

Spostamenti a Pasqua

L'Italia nel weekend di Pasqua sarà tutta rossa ma in quei tre giorni non saranno valide le restrizioni totali previste dal decreto legge come standard per le zone a maggior rischio. Dal 3 al 5 aprile, infatti, sebbene tutto il Paese ricadrà in zona rossa, vengono consentiti gli spostamenti in ambito comunale verso un'unica abitazione privata, per un massimo di due persone oltre a quelle conviventi. Sono esclusi dal computo i minori di 14 anni e i soggetti conviventi disabili e/o non autosufficienti. Permane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, pertanto tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati all'interno dello spazio temporale compreso tra le 5 e le 22. Si tratta delle stesse misure che vengono normalmente previste nelle zone arancioni. Al di là del weekend di Pasqua, invece, nelle zone rosse non è permesso nessun tipo di spostamento, se non per motivi validi di lavoro o salute.

Seconde case

Le Faq del governo spiegano che è possibile recarsi presso le seconde case, a patto che a spostarsi sia esclusivamente il nucleo convivente e che l'abitazione sia disabitata. Non è possibile invitare amici o parenti, nemmeno secondo le indicazioni fornite per le visite nel paragrafo precedente. È fondamentale dimostrare di essere in possesso di un contratto di affitto o di proprietà da una data antecedente il 14 gennaio 2021. Tuttavia, alcune regioni stanno ipotizzando l'emanazione di decreti ad hoc per il fine settimana. Un esempio è il Piemonte, che nei weekend preclude ai suoi cittadini l'accesso alle seconde case nell'ottica dell'ingresso in zona rossa a partire dal 15 marzo. Non è stato specificato se la norma verrà estesa fino a Pasqua.

Sanzioni

La violazione delle indicazioni sugli spostamenti nei giorni di Pasqua e, in generale, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile, può portare a ricevere una multa compresa tra 400 e 3mila euro. È previsto un aumento dei controlli lungo le principali arterie stradali.