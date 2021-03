Dl Pasqua: limitazioni alle visite per amici e parenti

Il decreto legge firmato dal Consiglio dei ministri e valido a partire dal 15 marzo e fino al 6 aprile porta tutta l'Italia in zona arancione e rossa, eccezion fatta per la Sardegna che al momento rimane in zona bianca. Le nuove misure hanno stabilito nuovi parametri molto più stringenti per lo slittamento di fascia per cercare di contenere l'impatto della terza ondata. A tal proposito, sono state previste misure ancora più restrittive per il periodo di Pasqua, quando tutto il Paese, tranne le zone bianche, saranno rosse. Al pari di quanto accaduto per il periodo natalizio, il governo ha dato indicazioni in merito agli spostamenti possibili in zona arancione e in zona rossa, con alcune deroghe proprio per il periodo festivo.

Gli spostamenti in zona arancione

Dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni che si collocano in zona arancione, è possibile lo spostamento all'interno del territorio comunale ma non sarà possibile uscire dai confini. Per quanto concerne le visite ad amici e parenti, in queste regioni è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nell'arco temporale compreso tra le 5 e le 22. Permane, dunque, il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

Le visite sono consentite in un numero massimo di due persone oltre a quelle già conviventi, a meno che non ci si sposti con minori di 14 anni oppure con soggetti conviventi disabili e/o non autosufficienti. In quel caso non viene considerato il numero massimo.

Gli spostamenti in zona rossa

Con il nuovo decreto legge, che riprende le indicazioni fornite dal dpcm già in vigore, nelle regioni che ricadono nella zona rossa non è consentito nessun tipo di spostamento verso altre abitazioni private, nemmeno entro l'orario del coprifuoco e nel numero massimo previsto. In queste regioni ogni spostamento dev'essere giustificato da un comprovato motivo di necessità.

Gli spostamenti a Pasqua

Il 3,4 e 5 aprile 2021, che corrispondono ai giorni del weekend di Pasqua, l'intero territorio nazionale sarà zona rossa. Faranno eccezione solamente le regioni che nella rilevazione precedente avranno i numeri da zona bianca, quindi è lecito supporre che solo la Sardegna sarà esclusa da questo provvedimento. Tuttavia, benché ci sarà la stretta totale del Paese in zona rossa, il Consiglio dei ministri ha acconsentito a una deroga per permettere gli spostamenti previsti normalmente all'interno della zona arancione, nei limiti dei confini comunali. A Pasqua, quindi, si potrà andare a trovare i parenti entro i limiti dei confini comunali, purché non si superino le due unità in più rispetto a quelle residenti, al netto dei minori di 14 e delle persone disabili e/o non autosufficienti conviventi con chi fa visita.