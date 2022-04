Ecco il meteo di Pasqua e Pasquetta: cosa accadrà da venerdì

L'estrema dinamicità sul fronte meteo metterà in crisi i piani degli italiani per il prossimo weekend. "Da mercoledì comincerà a farsi sentire l'influenza del vortice africano" spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it. Secondo le previsioni ci saranno forti venti, soprattutto in Sardegna, aumentando le temperature. Non sono attese precipitazioni fino a quel giorno. Questa situazione durerà almeno fino a venerdì 15 aprile, giorno in cui dominerà un campo di alta pressione sub-tropicale.

Da sabato 16 aprile, per la Vigilia di Pasqua, invece la situazione cambierà. Contemporaneamente alle feste pasquali il vortice algerino e l'aria fredda entreranno in concomitanza sconvolgendo le temperature. Il cielo sarà molto nuvoloso e "il vortice africano farà peggiorare il tempo dalla Sicilia verso il resto del Sud con piogge e temporali anche intensi", aggiunge Sanò.

Anche al nord, a partire dalle Alpi verso le zone pianeggianti, la situazione non sarà delle migliori in quanto la bora porterà aria fredda con forti temporali, probabili locali grandinate e forti raffiche di vento in tutta la zona emulando le giornate di Sabato 9 e Domenica 10.

Infine domenica, giorno di Pasqua, l'aria fredda in ingresso si sposterà al sud fino in Sicilia. Migliorano invece le condizioni meteorologiche al nord dove la pressione sarà nuovamente, con ogni probabilità, in aumento.