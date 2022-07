Le password dei defunti vanno agli eredi: addio segreti nella tomba

Addio diritto alla privacy anche da morti. Così è possibile riassumere la sentenza emessa pochi giorni fa dal tribunale di Milano. I giudici, infatti, hanno autorizzato una donna ad entrare in possesso “dell’eredità digitale” del marito passato a miglior vita. Password, I-Cloud e contenuti social: la vita virtuale dei defunti nelle mani dei familiari.

In assenza di una normativa univoca sulla tutela post-mortem dei dati sensibili, il provvedimento del tribunale meneghino è destinato a tracciare un solco. La vedova, infatti, avrà la possibilità di mettere le mani su documenti, fotografie e conversazioni private del coniuge. Come ricostruito dal Messaggero, la donna aveva chiesto l’autorizzazione ad ottenere da Apple, Microsoft e Meta (Facebook e Whatsapp) le password del marito. Un via libera negato in un primo momento dalle società senza l’autorizzazione dei giudici. Assenso poi arrivato, puntualmente.

“Il provvedimento ci ricorda come i dati contenuti nei nostri account possano entrare a far parte dell’eredità, al pari delle lettere o delle fotografie custodite gelosamente nei cassetti delle nostre scrivanie” , l’analisi di Marco Meliti, legale della donna. Per l’avvocato matrimonialista, la sentenza del tribunale milanese risponde a un interesse meritorio di tutela dei figli minori e, allo stesso tempo, “evidenzia una falla normativa nel sistema di protezione post mortem dei dati contenuti nei nostri account” .