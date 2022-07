"Pastasciutta antifascista", "Torna al mondo reale". Fratoianni nella bufera

Contraddittoria, divisa, legata alle ideologie del passato: in Italia, ritiene qualcuno, la sinistra è ormai alla frutta. Eppure, in alcuni casi, non è così: è semplicemente ferma alla pasta. Sui social ha suscitato reazioni polemiche una foto postata nei giorni scorsi dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. L'esponente politico, infatti, si era scattato un selfie ritraendo se stesso davanti a un piatto di bucatini al sugo, accompagnando quell'immagine con un messaggio politico. " Finalmente a casa dopo una giornata faticosa. Ma non rinuncio alla pastasciutta antifascista ", aveva scritto.

Finalmente a casa dopo una giornata faticosa. Ma non rinuncio alla #pastasciuttaantifascista#25luglio pic.twitter.com/OcNh9Zgzou — nicola fratoianni (@NFratoianni) July 25, 2022

In molti, a commento di quell'istantanea consegnata al web, si erano domandati quale fosse la ricetta del suddetto piatto "antifascista", aggettivo ormai utilizzato con una estrema gratuità. Le ironie, in alcuni casi, si erano sprecate. " Se uno la fa al nero di seppia invece è fascista? ", aveva commentato un'utente, Marilena. In realtà - va precisato - il riferimento di Fratoianni era a una storica manifestazione sostenuta dall'Anpi e in corso proprio in quelle ore in diversi comuni italiani, dove la "pastasciutta antifascista" era stata preparata in ricordo dei fratelli Cervi, partigiani. Come si legge sullo stesso sito dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, quest'anno l'iniziativa era " dedicata alla pace ".

Il selfie di Fratoianni, tuttavia, ha colpito anche per quella comunicazione ritenuta da alcuni un po' naif, soprattutto in un momento in cui anche l'elettorato di sinistra attende risposte urgenti e concrete. Qualcuno, infastidito, ha pure chiesto al segretario di Sinistra Italiana se intendesse imitare lo stile comunicativo di Matteo Salvini, da quelle parti giudicato chiaramente con un'accezione negativa. " Vorrei che circolassero ben altri programmi, con tutto il rispetto per la pastasciutta ", ha scritto una commentatrice a margine di quella foto. Provocatorio, invece, un altro utente: " Grande, dopo questa bella mangiata il fascismo è stato finalmente sconfitto... ".

Non sono mancate osservazioni ben più polemiche: " Quando non avete argomenti, quando, soprattutto, volete buttare fumo negli occhi per nascondere il fatto che non avete soluzioni ai veri problemi di questo Paese, vi inventate cose come la pastasciutta antifascista ". E ancora: " Siete pietosi. L'unica cosa che sapete fare è ripetere questo ritornello dell'antifascismo, mentre l'Italia va a rotoli per ben altre cause, di cui voi fate finta di nulla. Tornate al mondo reale ".