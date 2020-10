"Il pensiero di te mi assale". Gli sms hot delle allieve a Bellomo

''Il pensiero di te mi assale'' . E ancora ''Tu appartieni a me, anche se non dovessi vederti mai più''. Sono soltanto alcuni degli sms ''bollenti'' che le allieve della scuola di Diritto e Scienza avrebbero inviato all'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato atti persecutori nei confronti di 4 apprendiste magistrato e violenza privata ai danni di una quinta studentessa.

Le accuse nei confronti di Bellomo

Le relazioni erano emerse già nelle carte di un'inchiesta relativa al ''dress code'' imposto dall'indagato a 4 aspiranti magistrati - 3 borsiste e una ricercatrice - durante la partecipazione ai corsi presso la Scuola di formazione giuridica avanzata "Diritto e Scienza" organizzati nelle sedi di Bari, Roma e Milano. Il 9 giugno del 2019, al termine di una lunga indagine, a Bellomo era stata notificata un'ordinanza di custudia cautelare agli arresti domiciliari per i reati di maltrattamento nei confronti delle quattro donne denuciatarie a cui l'ex giudice avrebbe comandato, non solo un ''codice di abbigliamento'' ben preciso (minigonne e tacchi a spillo) ma anche ''il divieto di avviare o mantenere relazioni intime con soggetti che non raggiungessero un determinato punteggio" e quello ''di contrarre matrimonio a pena di decadenza automatica dalla borsa" (lo si apprende dalle motivazioni della ordinanza di arresto). Tuttavia, il contenuto delle conversazioni intercorse tra l'ex giudice del Consiglio di Stato e le sue cadette, ha ben presto indotto il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, Annachiara Mastrorilli, ad accogliere le richieste della difesa derubricando l'accusa di maltrattamenti a atti persecutori. Il 17 settembre 2020, infatti, il gup ha deciso di attenuare la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di avvicinamento alle quattro ex allieve. In attesa del processo, che si terrà il prossimo 3 dicembre, Bellomo si è sempre professato innocente ritenendo che fossero tutte relazioni sentimentali in piena regola. ''Casomai la 'persecuzione amorosa' l'ho subita io'', aveva dichiarato al termine della scorsa udienza. Un dubbio che, ad oggi, attanaglia gli inquirenti per quella sfilza di sms di complessa interpretazione.

Gli sms hot delle studentesse