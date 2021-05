Pfizer, Astrazeneca e la variante che fa paura: cosa sappiamo

Una buona notizia sul fronte della guerra al Covid-19 arriva dal Regno Unito. I vaccini di Pfizer/BioNTech e AstraZeneca contro il coronavirus sono "molto efficaci" contro la variante indiana in seguito alla somministrazione della seconda dose. È quanto risulta da uno studio di Publich Health England, l’agenzia del Dipartimento della Sanità. Il siero Pfizer, come riferisce la Bbc, è risultato essere efficace all'88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose mentre quello di Astrazeneca è efficace al 60%. Entrambi i farmaci sono, invece, efficaci solo al 33% tre settimane dopo l’inoculazione di una sola dose. Un'efficacia inferiore a quella del 50% registrata contro la variante inglese.

Con l'inoculazione di entrambe le dosi, invece, il livello di protezione è elevato e simile di fronte a entrambe le mutazioni. In questo caso, infatti, l’efficacia del vaccino Pfizer è risultata essere pari all'88% nel prevenire infezioni sintomatiche della variante indiana e al 93% nel prevenire quelle della variante inglese. Nel caso di AstraZeneca, l'efficacia è sempre abbastanza alta ma scende rispettivamente al 60% e al 66%. Una differenza, si legge nello studio, che potrebbe essere spiegata con il maggiore tempo impiegato da questo vaccino per raggiungere la massima efficacia e dall'approvazione successiva a quella del farmaco di Pfizer, le cui seconde dosi sono state inoculate prima.

I risultati dello studio sono stati accolti con grande soddisfazione dal ministro della Salute britannico, Matt Hancock, che ha dichiarato come i dati lo rendono "sempre più fiducioso" che il governo possa avviare, così come previsto, il 21 giugno la Fase 4 della rimozione delle restrizioni che in sostanza prevede il ritorno quasi completo alla normalità. "I dati mostrano che la somministrazione di entrambe le dosi è assolutamente vitale" , ha aggiunto Hancock.