Weekend rovinato: chi farà i conti con pioggia e gelo

Periodo assai turbolento per l'Italia dal punto di vista meteo: ormai da un paio di settimane, pioggia, freddo e neve sui monti anche a bassa quota la fanno da padrone e continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nei prossimi giorni. Da questo punto di vista, le notizie sono positive sul fronte siccità dopo l'estate da record e una prima parte di autunno molto secco per il Nord Italia.

Nuova perturbazione atlantica

Come si evince dalle immagini sempre aggiornate del satellite, il fronte foriero di nuove piogge e nevicate interessa già Nord, Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali dove nelle prossime ore porterà nuovi fenomeni localmente abbondanti. Le aree più colpite saranno Nord-Est, Lazio e Campania con piogge ed acquazzoni intensi, più al riparo per adesso le aree adriatiche meridionali e il Sud. La neve cadrà dai 6-700 metri dell'arco alpino orientale ai 1.200-1.300 metri dell'Appenino centrale.

La giornata di domani vedrà un miglioramento al Nord e sulle centrali tirreniche, tante nubi e piogge sulle regioni adriatiche, Sud e Sicilia grazie al movimento della perturbazione che si sarà portata verso sud-est. In questa fase farà fresco e non freddo a causa delle correnti più umide atlantiche, ben diverse da quelle da nord che ci hanno interessato nei giorni scorsi.

Aria artica nel week-end

Nessuna tregua per il nostro Paese neanche nel fine settimana: come dicono gli esperti, un altro intenso peggioramento interesserà nuovamente le regioni tirreniche del Centro-Sud e le due Isole maggiori con tanta pioggia e forte vento con raffiche fino a 60/70 km/h specialmente sulla Sardegna e sulle coste della Toscana. Meteo migliore al Nord. Domenica, invece, ancora piogge e temporali al Centro-Sud ma la notizia sarà il nuovo impulso artico in ingresso sul nostro Paese da Nord-Est con nevicate a bassa quota fin verso i 5-600 metri.

La tempesta dell'Immacolata

Questo nuovo impulso freddo da nord sarà il preludio ad una festività dell'Immacolata che potrebbe vedere un fronte freddo in discesa dal Nord Europa in grado di portare la neve fin sulle pianure del nord: l'aria gelida che interagirà con una nuova perturbazione atlantica in arrivo da ovest e foriera di pioggia su tutta Italia, potrebbe creare le condizioni ideale per le grandi nevicate su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Il freddo sui bassi strati riuscirebbe ad "accumularsi" tra domenica e giorno 8 e non sarebbe scalzato facilmente dall'aria più temperata atlantica portata dalla nuova perturbazione. È questo in sostanza quanto previsto dai modelli matematici: come sappiamo, è sempre difficile prevedere molti giorni prima nevicate in città, sarà importante seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.