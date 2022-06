"Pizza al Pata Negra? L'apoteosi della burinata"

La polemica va servita appena calda, ancora fumante. Come la discussa pizza di Flavio Briatore. Così, mentre tiene banco il dibattito sul tipico piatto italiano rivisitato dall'imprenditore piemontese, sull'argomento si aggiungono nuove voci critiche. L'ultima, in ordine di tempo, è stata quella del giornalista Roberto Parodi, il quale sui social ha stroncato la pizza al Pata Negra venduta da Briatore nei suoi ristoranti al prezzo di 65 euro.

" Mi vedo costretto a esprimere il mio parare su questa pizza che ha sortito una bufera di commenti ", ha chiosato su Instagram il fratello di Benedetta e Cristina Parodi, infervorandosi non tanto per il costo del suddetto piatto, quanto per i suoi ingredienti. " Il punto è che una pizza con il Pata Negra non si fa. Non si fa! Non è che se un cibo costa tanto lo posso sbattere dappertutto ", si è sfogato Roberto Parodi. Poi la zampata e la critica ai clienti interessati a quel piatto: " Questa pizza è l'apoteosi della burinata. Piuttosto la dice lunga sul pubblico a cui si rivolge Briatore. Degli zanza ossessionati dal far vedere che non sono poveri. Che possono comprare una pizza con 60 euro ". E ancora: " Ma cos'è, vuoi fare il ricco con 60 euro? Manco un pieno alla Panda fai oggi con 60 euro! Invece fai la figura del cafone perché se sapessi davvero che cos'è il Pata Negra, l'ultima cosa che fai è metterlo sulla pizza ".

Certo, con i propri soldi chiunque dovrebbe essere libero di fare quel che gli pare. Anche di gustarsi una pizza al Pata Negra nel locale di Briatore. Secondo Roberto Parodi, tuttavia, l'accostamento tra il tipico prodotto italiano e il pregiato prosciutto iberico non avrebbe alcun senso dal punto di vista culinario. Da qui la su spiegazione: " Jamón Ibérico Pata Negra Bellota etichetta nera... Una storia millenaria che ti impone di gustarlo con rispetto e alla giusta temperatura, apprezzandone il grasso con quel tenue sapore di ghianda. Aromi delicatissimi. E tu me lo butti sulla pizza? ".

Infine, il giornalista nel suo video polemico postato sui social ha aggiunto l'ultimo sberleffo alla pizza di lusso. " Ho un suggerimento: mettigli un po' di beluga, 40 euro. Gran figura! Però prima vai su Wikipedia a cercare 'beluga' . Così, eh… ". Il suo post è stato sommerso di commenti, per lo più concordi con lo stesso Parodi. Nelle scorse ore, sul dibattuto argomento era tornato a esprimersi anche lo stesso Briatore, soffermandosi però sul prezzo delle sue pizze