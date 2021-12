"Tra pochi mesi...". L'Aifa valuta già il vaccino per i neonati

Molto probabile che nel primo semestre del 2022, quindi tra pochi mesi, possa arrivare il vaccino per i bambini che hanno una età compresa tra zero e cinque anni. Mancano ormai meno di due settimane al via in Italia alla somministrazione del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, e già si starebbe guardando all'immunizzazione dei più piccoli. Gli studi sono già in fase 2 e 3 e si concentrano su due fasce di età: i bimbi tra i 6 mesi e i 2 anni e quelli tra i 2 e i 5 anni.

La sperimentazione è già avanti

La ricerca è condotta da Pfizer, ma anche Moderna è avanti e sta mettendo in atto un vaccino anti-Covid per i più piccoli. Al momento, in età pediatrica è disponibile solo il vaccino di Pfizer, con una dose ridotta, ma esclusivamente per i bambini con più di cinque anni. A parlarne è stato Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, e membro del Cts, il Comitato tecnico scientifico, nella sua intervista a SkyTg24: “Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese. Prima sarà l'Fda statunitense a dare il via libera. La popolazione da 0 a 11 anni in Italia ha 300 casi per 100mila abitanti a settimana, l'incidenza più alta dell'infezione”.

Quindi, secondo Palù, il vaccino per i più piccoli sarà pronto e verrà autorizzato tra pochi mesi, nel primo semestre del nuovo anno. L’esperto ha poi aggiunto: “Oggi i bambini si ricoverano nella misura che è poco meno dell'1 per cento. Non era così precedentemente con le varianti fino ad Alfa”.

Adesioni al vaccino per i bimbi in Usa