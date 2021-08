"È troppo bianco". Pure il veganesimo sul banco degli imputati

La tempesta politically correct si è ultimamente abbattuta anche sul veganesimo, finora reputato uno dei simboli della cultura " woke ", eppure è finito sotto l'accusa di essere " poco inclusivo ". Le contestazioni in questione hanno infatti colpito di recente uno degli enti maggiormente impegnati nella promozione della filosofia alimentare anti-carni, ossia la Vegan Society, fondata in Inghilterra nel 1944 e da allora attiva nell'incoraggiare in tutto il mondo uno stile di vita che escluda ogni forma di sfruttamento o di crudeltà nei confronti degli animali. A puntare il dito contro tale associazione e contro i principi stessi della cucina vegana sono stati ex membri della prima.

In particolare, cinque trustee, che sarebbero cariche paragonabili a quelle di commissari fiduciari, della Vegan Society hanno infatti abbandonato l'ente accusando il veganesimo di essere " troppo bianco " e " troppo poco accomodante " rispetto ai nuovi generi sessuali. Tali contestazioni, nel dettaglio, traggono spunto dall'origine etnica di alcuni piatti tipici della cucina vegana; secondo i fuoriusciti, mangiare piatti come hummus (la purea di ceci del Medio Oriente), dhal (stufato pakistano di lenticchie rosse) e tofu (cibo originario dell'Estremo Oriente) sarebbe da considerare come una vera e propria " appropriazione culturale ", una sorta di furto occidentale perpetrato ai danni delle popolazioni non bianche del mondo.

Poiché la Vegan Society promuove da anni e anni il consumo dei piatti elencati in nome del rispetto verso gli animali, è stata di conseguenza accusata dai cinque suoi ex trustee di propagandare il concetto di " superiorità bianca " ai danni delle culture degli altri continenti. Il capo dei cinque dissidenti, Eshe Kiama Zuri, che per essere citato/citata richiede l'utilizzo del pronome inglese " they " (essi) in quanto più corrispondente ai suoi generi sessuali multipli, ha quindi bollato la storica organizzazione come " un posto pericoloso per giovani, neri, queer o qualsiasi altra persona emarginata ".