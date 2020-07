Un'altra fuga di massa record: si fanno scappare 500 migranti

Fuga di massa da parte dei migranti ospiti all’interno della tensostruttura realizzata nell’area adiacente il porto di Porto Empedocle. Il fatto si è verificato in questo primo pomeriggio facendo scoppiare l’allarme nella Città marinara che rappresenta il primo punto di approdo dei migranti dopo i trasferimenti da Lampedusa.

Fino a questa mattina erano circa 500 gli stranieri ospiti dentro la struttura realizzata dalla Protezione Civile e questo aveva generato non poche preoccupazioni fra la popolazione. Anche Ida Carmina, sindaco pentastellato di Porto Empedocle, aveva manifestato preoccupazione per l’abbondante numero di migranti presenti dentro la struttura di accoglienza.

Questa mattina, intervenuta come ospite in una trasmissione si era manifestata preoccupata manifestando tutte le sue perplessità sulla sicurezza dei migranti chiusi in quel centro senza finestre. Le alte temperature di queste giornate e la mancanza di riciclo di aria avevano messo in allarme il primo cittadino circa possibili rivolte da parte degli stranieri. Da quelle che erano delle preoccupazioni si è passati alla realtà. Nel primo pomeriggio di oggi i migranti sono scappati in numerosi distribuendosi sulle strade e nelle zone di campagna nella speranza di non essere rintracciati. Scattato l’allarme, le Forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro alla ricerca dei fuggitivi tra le strade principali e secondarie del territorio provinciale.

E la rabbia e l’apprensione dei cittadini non sono tardate ad arrivare in un momento delicato come questo a causa della precaria situazione sanitaria causata dal coronavirus. Un fenomeno quello delle fughe di massa che si sta verificando negli ultimi giorni in numerosi centri di accoglienza. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, quello che è accaduto ieri a Caltanissetta. Dal centro di accoglienza di Pian del Lago, nel territorio nisseno, sono scappati via 184 migranti nella serata facendo scattare le ricerche da parte delle Forze dell’ordine che hanno lavorato per tutta la notte recuperandone 118. Le ricerche ancora proseguono e l’attenzione rimane alta fra i cittadini che collaborano con le segnalazioni sugli avvistamenti nel territorio. Gli scorsi giorni numerosi migranti erano fuggiti da altri centri di accoglienza in Sicilia come a Pantelleria e Pozzallo.