Caltanissetta, fuga dal Cara: 125 migranti rintracciati su 184

Le ricerche per tutta la notte hanno dato il loro frutti. Sono stati rintracciati per le campagne del nisseno un centinaio di migranti che erano fuggiti dal Cara di Piano de Lago. Non si arrestano le ricerce da parte delle forze dell’ordine per riuscire a riacciuffare i 184 nord africani che, proprio la scorsa settimana, sono stata trasferiti da Lampedusa nel centro di accoglienza di Caltanissetta per sottoporsi ad una quarantena.

Polemico il governatore Musumeci attraverso la sua pagina Facebook. Proprio questa mattina attraverso un suo messaggio ha voluto puntare il dito contro il ministro dell’Interno Lamorgese. “ Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall’hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell’ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati. È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che “tutta va bene”. Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo reciprocità, ma vediamo che nella gestione del fenomeno migratorio c’è troppa improvvisazione e superficialità ".

Il presidente della Regione da numerosi giorni è molto critico con il governo centrale in merito all’emergenza migranti in Sicilia: " Nei mesi scorsi – afferma il governatore ai giornalisti - si sarebbe dovuto attivare un’azione politica i cui mancati effetti oggi li paga la Sicilia. E l’Europa? Zitta e silente. Lo ribadirò mercoledì alla commissione Schengen che mi audirà con i colleghi Santelli e Solinas. E ribadirò che intravedo occhi sgargianti in chi si sfrega le mani per gestire un nuovo business dell’accoglienza, che magari diventerà il business della quarantena. Così non si va lontano. Forse è il caso che un vertice in Sicilia lo convochi direttamente il premier Conte. Lo aspettiamo. Intanto oggi hotspot pieno a Lampedusa e migranti in arrivo a Pozzallo. A flotte e - conclude - senza tregua ”.