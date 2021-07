"C'è il rosmarino nelle vongole". E il cuoco rischia il linciaggio

Momenti di tensione in un ristorante di Porto Recanati per del rosmarino che il cuoco ha messo nel piatto di pasta con le vongole. L’erba aromatica utilizzata dallo chef non sarebbe proprio piaciuta a un gruppetto di turisti che ha deciso di esprimere le proprie lamentele in modo aggressivo, al momento di dover pagare il conto. Fortunatamente però il cuoco è stato salvato dal titolare e da altre due persone accorsi in sua difesa. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 11 luglio, nello chalet Bora Bora Beach di Porto Recanati.

Cuoco aggredito per del rosmarino di troppo

A raccontare la vicenda a Il Messaggero è stato lo stesso titolare del locale dove si è verificato il fatto. Due coppie provenienti da Spoleto avevano deciso di pranzare nel balneare di Mauro Monachesi quando, “a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa del rosmarino che noi utilizziamo negli spaghetti alle vongole per alzare i toni con i nostri camerieri, sostenendo che quel condimento non andava bene. Non soddisfatti di aver creato confusione, si sono alzati e si sono diretti verso la cucina. Avrebbero voluto aggredire il cuoco ma, per fortuna, io e altri due ci siamo messi a difesa della porta di servizio e non li abbiamo fatti entrare” ha raccontato il titolare del ristorante.

La rimostranza al momento di pagare il conto

La vicenda non è però terminata lì, e alla fine sono stati chiamati i carabinieri. Secondo quanto raccontato dall’uomo però, i militari erano già impegnati in altri servizi di controllo per i mercatini ed erano impossibilitati a raggiungere il locale. Poco dopo il ristorante è stato ricontattato da altri loro colleghi, i carabinieri di Civitanova. “Fortunatamente a un certo punto le acque si sono calmate. I clienti hanno pagato il conto e se ne sono andati lasciando una recensione negativa. Più tardi è venuta la Polizia Locale per chiederci come fossero andati i fatti. Stiamo valutando se sporgere denuncia”.

Sembra che tutto sia nato dalla presenza dell’erba aromatica, il rosmarino appunto, nel piatto di spaghetti con le vongole che, a dire del gruppo di turisti, non era idoneo alla pietanza ordinata. Non è chiaro se questo particolare sia stato preso solo come pretesto per cercare di non pagare il conto del ristorante. Alla fine le due coppie hanno deciso di saldare e andarsene, ma il titolare e il cuoco del ristorante stanno ancora decidendo se sporgere denuncia per l’aggressione subita.