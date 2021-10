Positivo al Covid va a una festa: rischia il carcere

Era in quarantena per via del Covid ma ha deciso di andare lo stesso alla festa di compleanno dell'amico. Il risultato? Quaranta invitati sono stati sottoposti a tampone nei giorni successivi al party e il giovane protagonista della vicenda, un 19enne di Bassano Del Grappa, ora rischia dai 3 ai 18 mesi di carcere.

La festa privata

Stando a quanto si apprende dal Corriere.it, il 19enne era risultato positivo al Covid qualche settimana fa. Come previsto da disposizioni ministeriali, gli era stato ordinato un periodo di isolamento domiciliare fino alla guarigione. Fatto sta che il giovane ha ben pensato di fare "uno strappo alla regola" concedendosi la partecipazione al compleanno dell'amico. Così, senza alcuna menzione alle sue condizioni di salute e alla misura di quarantena a cui era sottoposto, si è recato al party dove erano presenti circa 40 invitati in giovane età. Nessuno dei partecipanti avrebbe indossato la mascherina né tantomeno rispettato il distanziamento.

La scoperta

Ignaro delle conseguenze, il ragazzo ha postato le foto della festa sui suoi profili social. E proprio i social lo hanno tradito. Un professore ha guardato le stories condivise dal 19enne decidendo di allertare l'organizzatore del party casalingo. Il festeggiato, un alunno del docente, ha dichiarato di non essere a conoscenza del contagio né che l'amico si trovasse in isolamento domiciliare per via dell'infenzione. Messo alle strette, il ragazzo è stato costretto a confessare sostenendo di essersi sottoposto a test rapido, con esito negativo, prima di radunarsi con gli amici.

Le conseguenze

Il risultato? Tutti gli invitati sono stati sottoposti a tampone nei giorni successivi alla scoperta. In attesa che l'Usl7 di Pedemontana (Bassano del Grappa) fornisca gli esisti del test, i 40 giovani che hanno partecipato alla festa si trovano in isolamento domiciliare. Per il 19enne, invece, si profilano conseguenze pesantissime. In ordine alle nuove disposizioni ministeriali, il ragazzo rischia l'arresto con un periodo di reclusione dai 3 ai 18 mesi. Inoltre, potrebbe pagare una sanzione di ben 5mila euro. Dei fatti è stata informata la polizia.