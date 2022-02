"Possiamo creare una mini-stella". La scoperta che cambia tutto

Proseguono gli esperimenti del consorzio Eurofusion con il Joint European Torus (Jet), il principale reattore di ricerca sulla fusione nucleare esistente al mondo: in seguito ai nuovi test è stato possibile realizzare 59 megajoule in 5 secondi, una cifra praticamente raddoppiata rispetto agli ultimi dati raccolti.

La quantità di energia prodotta, appena sufficiente per portare ad ebollizione l'acqua di circa 60 bollitori di tè, non è certo significativa. Tuttavia i membri del Consorzio, al lavoro per ottenere "l’energia dell’interno del Sole", vale a dire la fusione nucleare, si dicono particolarmente soddisfatti per i nuovi risultati archiviati. Solo un mese fa, a gennaio, nei test condotti all'interno del reattore nucleare, si erano riusciti a raggiungere i 100mila impulsi di plasma. "Abbiamo dimostrato che possiamo creare una mini-stella dentro la nostra macchina e tenerla accesa per 5 secondi ad alto livello" , ha dichiarato con entusiasmo in conferenza stampa Joe Milnes, "entriamo in una nuova dimensione".

All'interno del consorzio Eurofusion, che opera a Oxford in Inghilterra, dà il proprio contributo anche l'Italia tramite l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea). Italia che, dopo la Germania, è il secondo partner più importante del progetto di ricerca e per questo motivo riceverà il 16% del contributo europeo (per una cifra vicina ai 90 milioni di euro). All'interno del gruppo operano circa 4800 scienziati provenienti da 25 Stati dell'Unione Europea, dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna e dall'Ucraina.

"La rete italiana della ricerca sulla fusione" , aveva dichiarato nei giorni scorsi il responsabile della Sezione sviluppo e promozione della fusione di Enea Paola Batistoni, "con oltre venti partner tra università, enti di ricerca e industrie, rappresenta un caso di successo in termini di contributo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico con notevoli ricadute economiche" . Le aziende italiane si sarebbero aggiudicate, secondo Batistoni, "commesse industriali per un valore totale di oltre 1,3 miliardi di euro, circa il 50% del totale europeo, per la realizzazione del reattore sperimentale Iter attualmente in costruzione in Francia" .

Enea ha espresso anche oggi orgoglio per il lavoro svolto dai propri ricercatori, che hanno preso parte sia alla fase sperimentale che a quella relativa alla raccolta dati, "coordinando anche il team europeo che ha studiato gli aspetti tecnologici delle operazioni in deuterio-trizio, fondamentali in vista del progetto Iter, in via di realizzazione in Francia".