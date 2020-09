La rete di PosteMobile non va: ci sono problemi in tutta Italia

Notevoli problemi nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, per tutti gli utenti di PosteMobile, l’operatore telefonico di Poste Italiane. In milioni hanno disservizi sia alla linea telefonica che alla connessione dati. A non funzionare sono sia la rete gestita dall’operatore, che il sito web dell’operatore stesso. Il sito downdetector, il portale che registra rallentamenti e malfunzionamenti di siti web e servizi, come sempre in questi casi, riesce a dare una chiara idea della situazione, dove viene segnalato un down completo del servizio dalle 11 di questa mattina.

PosteMobile down in tutta Italia

Le città che hanno registrato maggiori difficoltà sono Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Genova, Padova, Firenze e Verona. I problemi sono diffusi e vanno dall’impossibilità di effettuare telefonate al quella di connettersi a internet. Per coloro che desiderano parlare con il servizio clienti, l’impresa risulta ardua, se non addirittura impossibile: il numero 160 non è raggiungibile. Migliaia le segnalazioni e le proteste che hanno invaso il web e i social. C’è chi avverte che il servizio funziona a singhiozzo e che è possibile fare solo chiamate d’emergenza. E anche chi dovrebbe seguire le lezioni on-line e non riesce a farlo. O ancora, c'è chi scrive: "Buongiorno, qualcuno sa dirmi se oggi, 28 settembre 2020, c’è qualche guasto con Poste Mobile? Non si riesce a chiamare e ricevere telefonate, sul mio cellulare compare non registrato sulla rete, non si riesce a connettersi sul sito di Postemobile, non si riesce a chiamare il numero 160. Se qualcuno sa qualcosa ci faccia sapere, grazie. Un avviso sul sito di poste.it per far sapere ai clienti quando riprenderà il servizio sarebbe utile. Grazie".

Montano le proteste sul web

Su Twitter, più di un navigatore ha affermato di aver già iniziato la procedura per cambiare operatore e sta chiedendo consigli su quale scelta alternativa sia meglio indirizzarsi. Dopo due ore di down, c’è chi ha scritto: “Certo che uno straccio di dichiarazione ufficiale su cosa stia succedendo e la stima dei tempi di soluzione del problema potevano anche farla...” . Anche solo provare ad andare sul sito della società è impensabile. Di tutta risposta, sul suo profilo Twitter, Poste Mobile ha twittato: “Ci scusiamo, stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile” . Ma cosa sia successo resta ancora un mistero.

Certamente il guasto interessa molti utenti. Sarebbero circa 4,5 milioni i clienti di PosteMobile in tutta la Penisola. Si tratta di un operatore Mobile Virtual Network Operator, ovvero una società di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né necessariamente avere tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi, utilizzando invece una parte dell'infrastruttura di un operatore mobile reale che, in questo caso specifico, si tratta di WindTre.