La profezia sul Covid: "Quando finirà la pandemia"

La pandemia di Covid-19 potrebbe finire nella primavera del 2022. È questa la previsione fatta dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, convinto che la Germania riuscirà a risolvere definitivamente l'emergenza sanitaria grazie all'immunità di gregge raggiunta attraverso vaccinazioni e infezioni.

Immunità di gregge a primavera?

Spahn è stato tuttavia chiarissimo: la prossima primavera, almeno per quanto riguarda il contesto tedesco, Berlino dovrebbe superare la fatidica soglia che le consentirà di conseguire l'immunità di gregge. A quel punto, prima di cantare vittoria, sarà fondamentale che si verifichi una condizione ben precisa: non dovranno emergere nuove varianti del virus. A maggior ragione varianti in grado di eludere l'azione dei vaccini.

" Se non ci saranno nuove varianti contro le quali il vaccino non protegge, in primavera avremo superato la pandemia e potremo tornare alla normalità ", ha spiegato Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Augsburger Allgemeine. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha sottolineato inoltre che l'immunità di gregge, alla fine, viene sempre raggiunta (il dibattito è aperto: non tutti gli esperti la pensano allo stesso modo). " L'unica domanda è come, se attraverso la vaccinazione o l'infezione ", ha affermato, evidenziando come la vaccinazione sia " sicuramente il modo più sicuro " per conseguire questo obiettivo.

L'incognita delle nuove varianti

Al momento, la Germania non è in condizione di revocare tutte le restrizioni anti coronavirus. " Se non avessimo più misure di protezione, le nostre unità di terapia intensiva sarebbero sovraccaricate dal numero ancora troppo elevato di persone non vaccinate ", ha aggiunto ancora Spahn. Insomma, è ancora presto per un "liberi tutti" sul modello inglese o danese. Il motivo, come ha spiegato lo stesso Spahn, è presto detto: " Il tasso di vaccinazione in Germania non è ancora abbastanza alto ". Ricordiamo che, stando alle parole del ministro, oltre il 63% dei residenti in Germania è stato vaccinato completamente, una percentuale che sale al 67% se consideriamo l'immunizzazione con una sola dose.

Il mantra che ripetono da Berlino è che più è alto il tasso di vaccinazione, più è basso il tasso di infezione. Dunque, in attesa di conseguire la fatidica immunità di gregge, è necessario accelerare con la campagna vaccinale. Rispetto a un anno fa, oltre all'avvento dei vaccini, la situazione è sotto controllo a causa dell'introduzione di test e controlli più severi. In ogni caso, il discorso di Spahn sulla prossima primavera come fine della pandemia potrebbe essere esteso anche agli altri Paesi europei. Comparsa di nuove varianti permettendo.