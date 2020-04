Il primario ora lancia l'allarme "Qui scattano reazioni iperimmuni"

Da metà marzo, nella Terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i medici hanno iniziato a ricevere pazienti molto giovani, positivi al Sars-CoV-2, che hanno sviluppato la malattia in una forma grave. A renderlo noto, parlando al Corriere della Sera, è il primario del dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica, Luca Lorini.

" Effettivamente c’è una popolazione di pazienti estremamente giovane - ha spiegato- parlo di trentenni e trentacinquenni, che sviluppa la malattia in una forma molto grave. Abbiamo iniziato a riceverli più o meno dalla metà di marzo ". Il motivo di questo cambio di rotta, rispetto all'età media dei pazienti è ancora senza una spiegazione e Lorini mette in guardia da chi sostiene il contrario: "Se qualcuno afferma di sapere il perché, oggi, dice una bugia. Per ora possiamo solo fare ipotesi ".

La prima possibilità, spiega il primario " è che grazie alla loro giovane età questi pazienti abbiano resistito più a lungo e che poi siano arrivati in ospedale ormai molto compromessi" . La seconda, invece, ritenuta la più probabile, " è che in alcuni giovani il virus scateni una reazione iperimmune, una reazione spropositata che è peggio del virus, un po’ come avviene in chi rigetta il trapianto ". Questa seconda ipotesi è sostenuta da alcuni dati: " Per esempio il fatto che, rispetto agli anziani, i giovani visti finora non hanno altri organi intaccati. Solo il polmone è malato e peggiora in maniera spropositata ". Un'altra possibilità, tra quelle messe sul tavolo, " è che ci siano varianti del virus, qualche ceppo diverso ". Ma Lorini ribadisce: " Sono solo ipotesi, ma ci arriveremo e questo ci aiuterà a dire quale è la terapia migliore ".