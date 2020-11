Il primario dell'ospedale in Fiera: ​"Noi non necessari? Eccoci qui"

Durante la prima ondata di nuovo coronavirus era rimasto quasi vuoto, raccogliendo le critiche di quanti lo hanno definito solo uno "spreco di soldi" e "un'opera inutile". Ma ora che il Covid-19 è tornato a invadere l'Italia, l'ospedale costriuito in Fiera di Milano è stato riaperto e ha ricominciato ad ospitare i pazienti infettati dal Sars-CoV-2.

"Siamo stati rimproverati perché non si riempiva ", ha ricordato con amarezza Nino Stocchetti, responsabile Neurorianimazione del Policlinico di Milano e direttore del Padiglione del Policlinico in Fiera. Ma ora, l'ospedale è stato descritto come " una scialuppa di salvataggio, una diga contro le alluvioni, un estintore ", che torna ad essere di fondamentale importanza per affrontare la seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus. " Molti ci hanno preso poco sul serio e ci hanno deriso perché l'estintore non era più necessario - ha spiegato Stocchetti- P oi purtroppo la seconda ondata è arrivata e io ricordo benissimo la telefonata del direttore generale Ezio Belleri. Prima che cominciasse a parlare sapevo già cosa succedeva: bisognava riaprire, così siamo tornat i".

Tra tutte le critiche ricevute, quella che ha fatto maggiormente arrabbiare il direttore del Padiglione in fiera è quella relativa alla presenza di medici e infermieri: "Q ualcuno diceva che venivano deportati i medici e gli infermieri qui. Tutti i medici che lavorano con me si sono offerti volontari- chiarisce- E la lista dei medici che vorrebbero venire a lavorare in Fiera è piuttosto lunga. Tutti stanchi, ma quando c'è da fare si fa. Ed è una cosa molto bella ".