Primo caso di Coronavirus a Livorno, è un cinquantenne in gravi condizioni

Da giorni, la raccomandazione degli esperti per chi ha sintomi compatibili con il Coronavirus è di non presentarsi direttamente al pronto soccorso, ma di chiamare i numeri delle Asl. Ma non è sempre scontato riuscire a captare quali siano i campanelli d’allarme del virus asiatico. I classici sintomi del Coronavirus pare non si siano manifestati nel caso del cinquantenne di Livorno, risultato positivo al Covid-19. Eppure, adesso, l’uomo si trova ricoverato, in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Livorno. Come rende noto l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Il sospetto di essere stato contagiato dal virus era venuto, al paziente, dopo aver partecipato ad una gara podistica a Bologna. Tornato dall’Emilia Romagna, l’uomo si era recato dal medico di famiglia prima di andare a farsi visitare direttamente al pronto soccorso. All’ospedale di Livorno però, i sanitari non sarebbero riusciti ad individuare subito le criticità del caso, in quanto il paziente - secondo quanto riporta Il Corriere della Sera - avrebbe avuto sintomi atipici rispetto a quelli delle altre persone fino ad oggi contagiate dal virus. Motivo per cui i medici non hanno fatto scattare la procedura di sicurezza per i casi sospetti e invece di trasferire immediatamente l’uomo nel reparto di malattie infettive lo avrebbero fatto attendere per alcune ore al pronto soccorso.

Da qui, il rischio che il nuovo caso possa aver contagiato altre persone presenti nello stesso reparto in cui si trovava prima di risultare positivo al tampone per il Coronavirus. La Asl ha infatti informato che tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui si trovano adesso obbligati a rispettare la quarantena preventiva. Mentre l'Igiene pubblica sta lavorando ai controlli nei confronti delle persone che sono state a contatto con l’uomo anche nei giorni precedenti al ricovero. I familiari sono stati messi in quarantena. II risultati del tampone effettuato sull’uomo, hanno diagnosticato una polmonite interstiziale. Ora il paziente si trova in prognosi riservata.

Dopo la notizia del primo caso di Coronavirus a Livorno, il sindaco Luca Salvetti ha annunciato, attraverso i canali social, il via all'Unità di Crisi. "Adesso con la vicesindaco Monica Mannucci, l'assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso".

Chiuso il pronto soccorso anche a Pontremoli, comune in provincia di Massa. Dove, spiega l’Asl: “Un paziente passato per il pronto soccorso e ricoverato in medicina è risultato positivo al test e l’unità di crisi aziendale ha ritenuto opportuno sospendere l’attività dei due reparti”. Per le emergenze è stato aperto n punto di primo soccorso all’esterno della struttura. Nel frattempo l’Asl ha eseguito la sanificazione degli ambienti e ha messo in quarantena personale e pazienti che hanno avuto contatti con l’uomo.