"Pro-Putin...", "No, cerco la verità": polemica per le frasi di Capuozzo

Gli interrogativi e le osservazioni di Toni Capuozzo sulla guerra in Ucraina hanno creato dibattito. Nelle ultime settimane, il giornalista friulano aveva commentato il conflitto proponendo punti di vista articolati, spesso dubitativi nei confronti di alcune notizie provenienti dal fronte. In particolare, nei giorni scorsi l'ex inviato di guerra aveva manifestato in le proprie incertezze sulle dinamiche della strage di Bucha. Posizioni che hanno scontentato l'associazione organizzatrice del Premio giornalistico Ischia, dalla quale è partita una richiesta di revoca del riconoscimento assegnato nel 2011 al popolare cronista. La reazione a tono del diretto interessato, però, non si è fatta attendere.

L'associazione ischitana Pan Assoverdi Salvanatura ha chiesto il ritiro del premio considerato - si legge in una nota " che le gratuite e surreali dichiarazioni rese dall'ex vicedirettore del Tg5 (...) hanno provocato l''indignazione dei propri soci e di larghi strati dell'opinione pubblica sull'isola d'Ischia ". Nel comunicato viene dunque formalizzata la domanda di revoca del riconoscimento all'inviato speciale, perché - prosegue l'ente - " gli orientamenti palesati dal giornalista-scrittore contrastano coi principi a cui il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Valentino, s'ispira ".

In particolare, l'associazione isolana se l'è presa con Capuozzo per quelle che vengono bollate come " gratuite e surreali dichiarazioni (sulla falsariga dei comunicati del Cremino) ", pronunciate nella più recente puntata di Quarta Repubblica. Su Rete4, il giornalista aveva espresso dubbi sulle tempistiche della strage. L'ex inviato di guerra, nello specifico, aveva sottolineato il fatto che il 31 marzo, il giorno dopo la ritirata dei russi, il sindaco di Bucha avesse rilasciato delle dichiarazioni senza fare cenno agli orrori. " Possibile nessuno gli avesse detto dei morti per strada? ", si era domandato.