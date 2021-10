Un tariffario per foto pedoporno e incontri con minori: arrestato professionista

Prostituzione minorile e pedopornografia. Sono queste i reati contestati a un noto professionista cremasco, Renato Crotti, 55 anni, a capo dell'Associazione Unite per la provincia di Cremona, onlus finalizzata alla raccolta fondi per finaziare gli ospedali cremonesi durante la pandemia Covid-19. Secondo quanto riporta ilCorriere.it sullo smartphone del 55enne sarebbero stati trovati video hot, chat, e foto compromettenti di minori. Su Facebook avrebbe avuto un profilo falso - "Federica Bernardi" - per adescare gli adolescenti.

L'arresto

I reati contestati a Renato Crotti fanno capo a fatti avvenuti tra il 2018 e il 2020. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Brescia su richiesta della Procura di Brescia, competente per questi reati sulla provincia di Cremona. Nella notte di sabato 23 ottobre, la Guardia di Finanza ha dato seguito al mandato di arresto. Alla notizia, il noto professionista ha avuto un malore finendo al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Crema per circa 3 ore. Dopo essersi ripreso è stato condotto nel carcere Cà di Ferro.

L'indagine per pedopornografia

Il primo filone di indagine, quello relativo all'ipotesi di reato per pedopornografia, nasce in seno all'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle sulla gestione equivoca dei fondi raccolti dalla onlus cremonese gestita dal 55enne. Secondo gli investigatori Crotti, indagato per associazione a delinquere, avrebbe distratto circa 250mila dei proventi. Una persona coinvolta nelle indagini avrebbe raccontato di aver avuto " scambi di prestazioni sessuali "- scrive ilCorriere.it - col noto professionista, quando frequentava il terzo o quarto anno delle superiori. " Un mio amico del bar mi disse che se avessi voluto comprarmi delle scarpe nuove ed avessi avuto bisogno di soldi, avrei potuto assecondare alcune fantasie del signor Crotti ", avrebbe raccontato il teste agli inquirenti.

Le foto sullo smartphone

Fonti a vario titolo riferiscono che sullo smatphone del noto professionista sarebbero state trovate immagini hot, video e chat in cui Crotti concordava gli appuntamenti con i ragazzi. A quanto si apprende, il 55enne avrebbe avuto anche un tariffario: dai 5 ai 7 euro per le foto ritraenti il minore nudo e tra i 50 e 150 euro per richieste più osé. Gli incontri sarebbero avvenuti nel Cremasco, in mezzo ai campi o in un garage, sempre a tarda sera.