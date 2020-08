Non paga il drink, poi la violenza: pugile italiano arrestato in Spagna

Federico Colombi, pugile dilettante italiano che si trovava in vacanza a Barcellona, è stato arrestato per aver aggredito e preso a pugni due camerieri di un bar di Ciutat Vella.

Mistero risolto a Ciutat Vella, il quartiere gotico di Barcellona. I Mossos d'Esquadra (la polizia della città catalana ndr), giovedì sera ha arrestato il pugile italiano Federico Colombi, che si trovava in vacanza nella città spagnola. Una carriera dilettantistica di successo per il boxer residente a Milano, sul cui profilo Instagram campeggiano le immagini dei suoi trionfi con la frase ben in mostra Born to Flight. Il 22enne era in un locale del quartiere gotico e si sarebbe rifiutato di pagare il conto di alcuni drink. Da lì è scoppiata una rissa e Colombi ha preso a pugni due camerieri e due agenti in borghese del commissariato di Ciutat Vella.

I fatti si sono verificati intorno all'una e mezza del mattino quando gli agenti hanno ricevuto l'avviso di una rissa in un locale. All'interno, un uomo con la faccia insanguinata ha spiegato che due uomini erano andati via senza pagare e che uno di loro ha aggredito due camerieri quando lo hanno rimproverato per il suo atteggiamento. Gli agenti hanno visto le immagini della rissa grazie alle telecamere locali e hanno iniziato una ricerca nella zona. Quando li hanno trovati, i due hanno posto resistenza provando a scappare con l'auto della polizia senza riuscirci perchè le chiavi non erano dentro. Poi con l'aiuto di altre pattuglie intervenute sul posto, è stato arrestato per frode, feriti gravi e aggressione alle autorità. L'amico che era con lui è stata arrestato per reato di frode mentre i due agenti di polizia che sono stati aggrediti sono stati curati in un centro medico a causa delle loro ferite.

Il video

La scena è stata ripresa in un video da un testimone. Nelle immagini, subito diventate virale sui social, si era già notato che il ragazzo sferrava pugni in maniera professionale e con grande forza. Uno dei camerieri sulla terrazza Gòtic che gli ha bloccato la strada è stato preso a pugni e si è ritrovato con il setto nasale e un sopracciglio rotti. Poi con un pugno ha cercato di impedire agli agenti che erano stati allertati dal personale dell'istituto di trattenerlo Alla fine è stato necessario l’intervento dei poliziotti per riuscire a bloccare il pugile italiano. Una storia davvero spiacevole, cominciata con il rifiuto del giovane pugile e del suo amico di pagare i quattro shottini che avevano preso in un bar del Gòtic.