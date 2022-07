Punto da un'ape, muore sotto gli occhi della moglie

Una puntura lo ha ucciso senza lasciargli scampo. La tragedia sulle sponde del fiume Oglio a Capriolo, nel bresciano, dove un 68enne è morto sotto gli occhi della moglie a causa di uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un'ape. L'uomo del 1953 e residente a Castelli Calepio (Bergamo) aveva deciso di concedersi una giornata in riva al fiume lungo via Calepio quando improvvisamente è stato punto da un’ape.

Inutili i soccorsi della moglie

La moglie, consapevole del pericolo vista l'allergia del marito, ha tentato di togliergli il pungiglione e di rianimarlo dopo averlo visto immediatamente cambiare colore. ma tutto è stato vano: l’uomo è diventato cianotico in volto prima di perdere i sensi. Sul posto, insieme alla Polizia Locale e ai carabinieri di Capriolo, sono intervenute ambulanza e automedica del 118. I soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso mentre l procura ha comunque aperto un fascicolo contro ignoti per dare una spiegazione al dramma.

