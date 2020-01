Pusher in azione nell'agrigentino: coppia di romeni in arresto

Detenevano in casa un’ingente quantità di droga e si dedicavano all’illecita attività dello spaccio nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. Sono però stati individuati dai carabinieri a seguito di un posto di controllo e sono stati arrestati. Si tratta di una coppia di coniugi romeni, lui, 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, lei, 30 anni, incensurata. Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’operazione posta in essere dai militari è il frutto di una serie di controlli sul territorio che, in questi giorni, seguendo le disposizioni del comando generale, si stanno svolgendo in maniera massiccia. Il motivo dell’intensificazione dei controlli è dovuto al fatto che, nei prossimi giorni, nel territorio saccense prenderà il via il famoso evento legato al carnevale. Dunque, i controlli dei carabinieri mirano a garantire una miglior sicurezza del territorio e una maggior tranquillità da parte dei residenti delle zone in cui si svolgeranno le diverse manifestazioni carnascialesche. Eventi che avranno l’effetto di richiamare sul territorio diverse tipologie di persone da ogni parte dell’Italia.

In virtù di queste motivazioni, i carabinieri stanno puntando i riflettori dei loro controlli soprattutto sui giovani e giovanissimi. Tra loro potrebbero esservi diversi pusher. Ieri sera, nell’ambito di una serie di posti di controllo attivati in tal senso, i militari del nucleo radiomobile, hanno notato una vettura fare una manovra brusca alla loro presenza. L’auto cercava di dileguarsi e cambiare zona. Gli uomini in divisa si sono subito messi sulla gazzella e hanno inseguito la vettura. Con una manovra sono riusciti a bloccarla nella località di Bordea e perquisire gli occupanti l’abitacolo. Si trattava della coppia di romeni.

Il veicolo è stato sottoposto immediatamente a perquisizione e, al suo interno è stato rinvenuto un chilo di hashish, conservato in una piccola bustina di plastica. Dall’auto usciva però un forte odore di altra sostanza. I militari hanno quindi deciso di approfondire le ricerche trovando, occultato nel baule, in un vano appositamente creato nel passaruota posteriore, una busta con 700 g. di marijuana.

L’importante quantità di droga rinvenuta dentro la macchina è stata motivo di ulteriori approfondimenti all’interno dell’abitazione dei due. Qui, dentro un piccolo vano, scavato in una parete è stata scoperta la presenza di altri 140 di marijuana, 1 bilancino di precisione e bustine in plastica utilizzate per le “confezioni” . Ultima sorpresa, il rinvenimento, dentro un beauty-case, di quasi 20.000 euro in contanti di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio. La droga col denaro sono stati sequestrati ed i due pusher sono stati tratti in arresto e adesso aspetteranno la decisione del giudice.