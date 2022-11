Pregliasco "stona" (ancora) in tv: "Quarta dose se vuoi festeggiare Natale"

Canzone diversa rispetto allo scorso anno, ma copione identico con uno scopo ben definito: sollecitare gli italiani a vaccinarsi anche con la quarta dose. Così il virologo Fabrizio Pregliasco ha accettato l'invito di Massimo Giletti, intonando (si fa per dire) sulle note di "Tu scendi dalle stelle" una canzone per spronare i cittadini a prendere parte ancora una volta alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Il risultato è stato assai discutibile, tra l'attacco fuori tempo e l'intonazione che evidentemente si è persa per strada.

Pregliasco, ospite dell'ultima puntata di Non è l'arena su La7, si è reso protagonista di un siparietto con il conduttore. In memoria della canzone pro-vaccino cantata circa 12 mesi fa, si è deciso di fantasticare su una nuova versione per la quarta dose di vaccino: " Tu scendi dalle stelle vaccino bello, la quarta dose devi fare se il Natale vuoi festeggiar, la quarta dose devi fare se il Natale vuoi festeggiar ".

L'esibizione non è passata inosservata sui social, visto che più di qualche utente su Twitter ha mostrato lo sconcerto e la disapprovazione nei confronti del remake di "Tu scendi dalle stelle" in vista delle festività di Natale che arriveranno tra poco più di un mese. Sono molteplici le reazioni sul web: " Ridicoli "; " Rivoltante "; " Lo schifo totale ".

E c'è chi non ha rinunciato all'ironia: " Quando l'ho visto l'anno scorso già non volevo crederci. Ma il 2022 è volato, siamo a inizio novembre e il Natale è ormai alle porte. Pentavacciniamoci tutti subito per salvare il 2023 "; " È bellissima. Pensa, io l'ho impostata come suoneria per tutti i rompicoxxxxxi che conosco. Così appena la sento so già che devo ignorare il telefono ".