"Sì sì sì vax...". I virologi ci "cantano" il vaccino: ecco come...

Gli auguri di Natale quest'anno ce li fanno pure i virologi. A modo loro. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco si sono esibiti in un coro, abbastanza discutibile per intonazione, sulle note di Jingle Bells. Ma il testo della canzone è stato stravolto diventando un invito palese alla vaccinazione. I tre "tenori-virologi" hanno cantato per Un giorno da pecora, la famosa trasmissione di Radio Uno che ha sempre un tono canzonatorio sull'attualità. E così ecco i virologi che per un attimo diventano anche cantanti per ricordarci quanto sia importante la vaccinazione. "Sì sì sì sì vax vacciniamoci", è il ritornello dei nuovi candidati all'Eurovision. Un messaggio importante, quello lanciato dai virologi, all'interno della comunicazione sulla campagna vaccinale così decisiva in questo periodo.



Ecco il testo della canzone



Il testo della canzone punta a convincere i No Vax a recarsi presso un hub vaccinale per iniziare il precorso sin dalla prima dose per salvare di fatto le feste e riacquisire la vita sociale perduta nella rincorsa di un Green Pass. Ecco il testo della canzone: "Sì sì sì vax vacciniamoci / Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare / Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu / Se vuoi andare al bar/ felice a festeggiar / le dosi devi far / per fare un buon Natal / mangia il panettone / vai a fare l'iniezione / proteggi gli altri oltre a proteggere anche te / con la terza dose tu avrai feste gioiose / Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu / per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi".



Dal camice alla musica

Insomma per i virologi ormai non esistono più confini. Dopo aver scandito tutti i palinsesti tv, adesso si esibiscono sulle note della canzone simbolo del Natale. Certo il camice scientifico si perde un po' dietro le note della canzone e i tre rincorrono le note a fatica. Si punta anche su questo per convincere i No Vax. Intanto il governo si prepara a varare nuove misure per far fronte ai nuovi contagi.

Il premier Draghi, nel pomeriggio, ha però assicurato che attenderà i risultati sulla variante Omicron per decretare le nuove regole da seguire. Intanto non ci resta che ascoltare qui di seguito il nuovo "trio" che salta dalla scienza alla musica per convincere gli scettici del vaccino.