Quasi 400 migranti (e 3 gattini): l'assalto non si ferma

Non c'è pace per l'isola di Lampedusa, presa d'assalto da stranieri intenzionati a raggiungere ad ogni costo la nostra penisola: soltanto nella giornata di oggi sono arrivati quasi 400 migranti, accompagnati anche da tre gatti. Ormai non c'è più limite all'assurdo.

Una situazione fuori controllo

Stando alle dichiarazioni del governo e degli esperti ci troviamo ancora in piena emergenza sanitaria, e qualcuno è addirittura già tornato a parlare di nuove zone gialle: eppure gli sbarchi proseguono senza interruzioni. Per tutto il giorno Lampedusa ha assistito ad approdi continui: ben undici, secondo quanto dichiarato da AdnKronos. Un afflusso costante che ha tenuto a dir poco impegnati gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Stamani sono stati in totale 130 gli extracomunitari che hanno raggiunto le coste della più grande delle isole Pelagie, seguiti nel pomeriggio da altri 7 sbarchi. Più precisamente, nella tarda mattinata di oggi sono stati indivuati tre barchini: il primo aveva a bordo 17 cittadini stranieri, fra cui 3 donne e 4 minori dichiarati, il secondo 64, con 26 donne e 9 minori, ed il terzo ben 71, con 5 donne e 10 minori. Tempo di assistere gli stranieri, che le motovedette delle autorità italiane hanno dovuto scortare al molo Favaloro altri gruppi di migranti: il primo composto da 48 persone, il secondo da 20 ed il terzo da 11, questi ultimi tutti tunisini.

È stata poi la volta di altri 33 cittadini stranieri di nazionalita tunisina: fra loro, anche 2 donne e 2 minori accompagnati. Stiamo parlando dunque complessivamente di 394 extracomunitari arrivati nella sola giornata di oggi in Italia, con l'hotspot di Contrada Imbriacola ormai al collasso. Nella struttura di accoglienza, infatti, si trovano già oltre 700 stranieri.

Malgrado il costante lavoro della prefettura di Agrigento, incaricata di coordinare le operazioni di traferimento, la situazione del centro è a dir poco critica, anche se nella giornata di ieri persino gli ospiti dell'hotspot sono riusciti a godersi la partita dell'Italia contro l'Inghilterra, come si può vedere dalle immagini girate in rete.

Adesso sbarcano anche i gatti

In questi anni chi ha assistito alle operazioni di sbarco ha visto davvero di tutto. Fra i presunti migranti in cerca di aiuto, anche soggetti muniti di bagaglio e di barboncino al guinzaglio. Anche nei giorni scorsi una donna di nazionalità straniera avrebbe raggiunto il nostro Paese insieme al proprio cagnolino. Oggi, giusto per non farci mancare nulla, a sbarcare a Lampedusa insieme ai passeggeri di uno dei tanti barchini anche tre gatti.