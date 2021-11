"Quelle intercettazioni...". E il caso Grillo slitta ancora

Il caso Ciro Grillo slitta ancora. È stata rinviata al 26 novembre prossimo l'udienza preliminare nel tribunale di Tempio Pausania che deve pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e per i suoi tre amici genovesi. I legali della difesa hanno ritenuto opportuno iniziare la discussione davanti al gip solo dopo tutte le trascrizioni delle numerose chat, telefonate e traduzioni depositate da accusa e difesa.

La trascrizione delle intercettazioni

Le parti civili e alcune difese hanno chiesto la trascrizione di diverse intercettazioni che ancora non erano state trascritte negli atti a disposizione delle parti. A questo punto la gup ha deciso di dare ulteriori giorni per poter trascrivere le intercettazioni sia ambientali sia telefoniche.

Salta così anche l'udienza che il cronoprogramma comunicato il 9 luglio scorso prevedeva per il 12 novembre. Si va direttamente a quella fissata per il 26 novembre. Il perito incaricato delle trascrizioni dovrà provvedere a depositarle il 15 novembre (invece che il 25, come stabilito inizialmente) per evitare il rischio di ulteriori rinvii.

I fatti risalgono alle ore trascorse tra il 16 e il 17 luglio 2019, con la giovane studentessa che ha accusato Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per i rapporti sessuali a cui - secondo la sua versione - sarebbe stata costretta contro la sua volontà. Grillo&Co hanno però sempre sostenuto il contrario, ovvero che lei fosse consenziente. I quattro amici hanno deciso di restare a Genova ed essere rappresentati in aula dai loro legali.

In aula Giulia Bongiorno, legale di Silvia. Presenti all'udienza preliminare tutti i legali dei quattro imputati: Enrico Grillo e Andrea Vernazza per Ciro Grillo; Ernesto Monteverde e Mariano Mameli per Edoardo Capitta; Alessandro Vaccaro per Vittorio Lauria; Gennaro Velle per Francesco Corsiglia. Presente anche il procuratore capo Gregorio Capasso.

Il rito ordinario

Andrea Vernazza, legale di Ciro Grillo, lasciando il tribunale di Tempio Pausania ha fatto sapere di aver " preannunciato il rito ordinario ". Proprio come scritto dalla stampa nei giorni scorsi. Vernazza, in riferimento alla prossima udienza, ha precisato che " formalizzeremo la scelta del rito ordinario il 26 novembre ". Non ci sarà dunque il ricorso al rito abbreviato, che avrebbe garantito agli imputati lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Bongiorno: "Una prova dura"