"La Bella addormentata lesbo": è bufera sul pomeriggio di Rai1

È ancora polemica sulla Rai dopo quelle che hanno investito Detto Fatto lo scorso novembre. A finire sul banco degli imputati è ora Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bertone in onda su Rai1 nel primo pomeriggio dei giorni feriali. L'accusa è di aver fatto revisionismo LGBT sulle favole classiche più amate dai bambini, come Pinocchio o Biancaneve, in tutto in fascia protetta. I primi a scagliarsi contro la conduttrice e, in generale, contro la rete ammiraglia della Rai, sono stati i vertici di Pro Vita e Famiglia Onlus, che hanno condannato senza appello la scelta degli autori e, di conseguenza, del direttore di rete, di trasmettere certi messaggi in una fascia altamente tutelata come quella del primo pomeriggio. Anche la Lega, con una nota, ha espresso il suo dissenso per quanto andato in onda.

" Pinocchio è un essere ermafrodito e non è un uomo? Da mamma chioccia a mamma degenere Rai. Alessandro Cecchi Paone e l’ospite in collegamento la scrittrice Emma Dante attraverso la rilettura delle favole in salsa Lgbtqi+ sono riusciti a veicolare volgarità, messaggi scandalosi e teoria del gender nel pomeriggio di Raiuno, calpestando il diritto dei bambini ad essere tutelati dall’esposizione a temi osceni ", si legge nella nota di Pro Vita Onlus. Il concetto è stato successivamente ripreso e approfondito dal presidente dell'associazione: " Deve finire questo sperpero di soldi dei contribuenti per fare pubblicità all’ideologia gender. Ci mancava la Bella Addormentata femminista e in chiave saffica per farci capire definitivamente che la rete Ammiraglia ormai è spudoratamente arcobaleno e non ha più pudore né remore né rispetto di chi gli paga il canone. La commissione di Vigilanza non ha nulla da dire? Si è trattato di una vergognosa forma di indottrinamento, senza alcun contraddittorio, e sulle pelle di minori esposti a oltraggiosi messaggi ".

L'europarlamentare Simona Baldassarre, in forza alla Lega, esprime il suo sdegno per quanto visto: " Non esiste l’ideologia gender? Ecco le prove: Rai1, ieri durante la trasmissione 'Oggi è un altro giorno', condotta da Serena Bortone, presentando il libro di Emma Dante (“E tutte vissero felici e contente”), si è arrivati a dire che la “Bella Addormentata nel bosco” è stata svegliata dal bacio di una principessa e non di un principe e che Pinocchio era un ermafrodito. E’ inconcepibile, assurdo, che il servizio pubblico, tra l’altro in fascia protetta, e senza contraddittorio, possa drogare in modo così subdolo e violento le menti dei bambini, alterando fiabe da secoli patrimonio collettivo di grandi e piccoli. Quando si manipola la storia, la letteratura, la cultura, vuole dire che siamo alla vigilia della dittatura del pensiero unico. Chiedo alla Commissione Vigilanza della Rai di intervenire su questo scandalo a luci arcobaleno ".