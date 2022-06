Il revolver e la caduta: giallo sulla morte di un uomo e di una donna nel milanese

Tragedia nel milanese, in via Arno 2 a Vanzaghello, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada mentre un uomo di 61 anni é stato trovato senza vita in casa, con un colpo di pistola alla testa. I ritrovamenti sono stati effettuati nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 giugno. Ai carabinieri è stato segnalato il corpo della donna riverso sul selciato e, stando alle prime ricostruzioni, la donna potrebbe essersi lanciata dal terrazzo della sua abitazione. Accanto a lei è stata rinvenuta una pistola, più precisamente un revolver. Sono ora in corso le indagini per capire se quella possa essere la pistola che ha sparato il colpo alla testa che ha ucciso l'uomo rinvenuto all'interno dell'abitazione.

La prima ipotesi al vaglio è quella dell'omicidio-suicidio. La coppia, formata da italiani, era nota in zona. La pistola trovata accanto al cadavere della donna risulta essere regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo morto. Sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri della Sis del Nucleo investigativo. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nonostante la pista dell'omicidio-suicidio sia quella al momento più probabile, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi al momento. Tutte sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l'uomo e poi essersi suicidata, lanciandosi dal balcone, ma non è possibile escludere che anche l'uomo si sia suicidato, utilizzando la pistola finita poi nelle mani della donna.

I due non erano conviventi. Lui si chiamava Franco Deidda ed era un istruttore di tiro piuttosto conosciuto e apprezzato in città. Nell'appartamento di via Arno 2 viveva da solo, anche se era formalmente residente in un'altra città.