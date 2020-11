L'Oms vuole imporci il vaccino: "Non escludo sia obbligatorio"

Dopo le dichiarazioni passate un po' in sordina di Arcuri e la proposta choc di Faraone, anche Walter Ricciardi sembra aprire a un'ipotetica obbligatorietà del vaccino anti Covid. Anche se il professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente scientifico del ministero della Salute, per ora non si sbilancia troppo, il segnale che qualcosa bolle in pentola c'è eccome.

" Per il momento - spiega Ricciardi ad Agorà su Rai 3 - ho consigliato al ministro di prevedere la volontarietà per gli adulti, ma se capissimo che serve il 90-95% di copertura per ottenere l'immunità di gregge, senza la quale ci troveremmo di fronte alla necessità di dover bloccare la produttività e la mobilità per il Paese, si potrebbe, per cause di forza maggiore, valutare anche l'obbligo ". Insomma, l'obbligatorietà per il super consulente del ministro Roberto Speranza, resterebbe l'ultima spiaggia, ma non sarebbe comunque da escludere. E la sensibilizzazzione dell'opinione pubblica sulla sicurezza dell'antidoto sarebbe la chiave per non ricorrere all'obbligo. "Credo che se viene adeguatamente spiegato che questo vaccino è sicuro e che è l'unico modo per tornare alla normalità, la gente si convinca".

E nel giorno in cui si compie un altro passo avanti nella lotta alla pandemia da coronavirus, Ricciardi ridimensiona gli entusiasmi, isistendo sulla necessità di certificazioni ufficiali su efficacia e sicurezza del vaccino anti Covid. Quindi, anche di fronte agli annunci delle aziende produttrici che sbandierano percentuali record di efficacia, per il consulente del ministero non bisogna abbassare la guardia. " Dobbiamo aspettare che le aziende presentino ufficialmente i dati all’Ema e alla Fda e i loro dati spero siano confermati dall’autorizzazione ufficiale. Ma - aggiunge Ricciardi su Agorà - non c’è dubbio che il vaccino contro il Covid sarà valutato come tutti i vaccini nel passato, in primis per sicurezza e poi per la capacità protettiva ”.