Riecco l'apocalittico Pregliasco: "Contagi? Vi dico che inverno sarà"

Con l'approssimarsi dell'autunno e delle stagioni più fredde, ecco che il virologo Fabrizio Pregliasco torna con i suoi proclami pessimistici, prevedendo per il prossimo inverno un aumento dei casi Covid correlato a una recrudescenza dei contagi da influenza.

Insomma, scenari pressoché apocalittici, nonostante che lo stesso presidente Usa Joe Biden abbia recentemente dichiarato al programma "60 Minutes" che la pandemia da Sars-Cov-2 è ormai finita. " La pandemia è finita. Abbiamo ancora problemi col Covid. Stiamo ancora lavorando molto. Ma la pandemia è finita ”, ha affermato.

Essenziale cercare di tornare alla normalità, eppure c'è ancora chi mantiene toni fin troppo prudenti. Intervenuto nel corso della trasmissione Dritti al punto, su Cusano Italia Tv, Fabrizio Pregliasco ha detto la sua in merito a cosa ci riserva l'imminente autunno.

"Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà l'endemia, cioè la necessaria convivenza con questo virus " ha dichiarato il virologo. " Tra le caratteristiche perfide di questo virus c'è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione. Questo farà sì che il virus resterà con noi per cercare di infettarci. Dobbiamo immaginare una presenza del virus con piccoli numeri costanti ".

Pregliasco ha inoltre aggiunto che attualmente ci troviamo in una fase di calo della variante Omicron, ma per il prossimo futuro dobbiamo aspettarci una ripresa del virus, specie se si considera ciò che sta accadendo in Australia. Nel continente, oltre a un aumento dei casi Covid, si è assistito anche ad un aumento parallelo dei casi di influenza.

" Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti " ha infine concluso Pregliasco, facendo calare il gelo fra i suoi ascoltatori.